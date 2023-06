Rocío Flores, en el punto de mira por sus polémicas declaraciones comparando a Rocío Jurado y Pedro Carrasco

Unas desafortunadas declaraciones de Rocío Flores sobre sus abuelos han vuelto a posicionar a la joven en el punto de mira. La hija de Antonio Davis Flores, en su última intervención pública, se pronunció sobre su Rocío Jurado y Pedro Carrasco, a raíz del homenaje que le había celebrado su Alosno, su localidad natal, el pasado sábado 10 de junio. El pueblo del boxeador celebró un evento para inaugurar una escultura dedicada al deportista y tuvo de maestra de ceremonias a Rocío Carrasco.

Tras esto, Rocío Flores se pronunció sobre el asunto, queriendo exaltar la figura de su abuelo, dejando por debajo a la figura de Rocío Jurado. "El que era de peso fundamental era mi abuelo. Mi abuela era cantante, era la más grande del mundo del corazón... Todo estupendo, pero como deportista reconocido, campeón del mundo, peso pluma, Europa 20.000 veces... te quiero decir", declaraba la hija de Rocío Carrasco sobre el Pedro Carrasco.

La forma con la que ha querido alabar al boxeador y sus palabras no han pasado desapercibidas por los cibernautas, que han entendido estas declaraciones como un menosprecio a la artista. "Vives del nombre que se hizo tu abuela trabajando, pedazo de ignorante. Menospreciando hasta a los suyos la muy bajuna", expresaba un usuario. "Su abuela era Rocío Jurado. Tuvo el reconocimiento de la Voz del Milenio del siglo XX. Consiguió la admiración internacional y siempre será recordada por 'la más grande'. Esto no es otra cosa que invisibilización femenina", comentaba otra twittera. "No hay nada peor que la ignorancia. Esta señorita ha vivido toda su vida de su abuela y se atreve a ningunearla. ¡Pobre Rocío Jurado!", lamentaba otra persona. El fragmento se ha hecho viral y ha convertido a Rocío Flores y a la chipionera en Trending Toppic.

Todo este revuelo mediático surge dos semana después del homenaje a Rocío Jurado en Chipiona por el 17 aniversario de su muerte. Todo el clan Mohedano, incluida Rocío Flores, asistió a la localidad natal de 'la más grande' para honrar su figura y memoria, evento al que no asistió Rocío Carrasco porque, como declaró ella misma, "para mí son especiales todos los días de todos los años. No me hace falta un día especifico. Yo hago homenajes todos los días de mi vida".