La durísima opinión de Salvador Mohedano sobre Rocío Carrasco por el homenaje a Pedro Carrasco en Alosno

Rocío Carrasco vivió el pasado sábado 10 de junio uno de los momentos más emotivos de su vida. La hija de Rocío Jurado presidió un homenaje a su padre, Pedro Carrasco, en Alosno, su localidad natal. Junto a Fidel Albiac, Rocío se trasladó a Huelva para asistir a la inauguración de una estatua dedicada a su progenitor, colocada en la calle que lleva su nombre. Allí, la hija del boxeador vivió una emotiva cita, en la que se reencontró con parte de sus familiares. "Solo quiero dar las gracias a Alosno y a toda mi familia. Hoy es un día muy curioso porque se han unido mis dos familias, Alosno y Chipiona, para rendir un homenaje a quien se lo merece. Me puedo acordar de todos los que están aquí porque todo estos son mi familia", expresó Carrasco, muy emocionada por el homenaje.

A pesar de reencontrarse con muchísimos familiares, ninguno era perteneciente a su familia mediática, aunque ellos también reconocieron públicamente el homenaje. Rosa Benito fue una de las personas que compartió en sus redes sociales el cartel del evento, y su hijo Salvador, publicó en su perfil un emotivo texto, dando las gracias a Alosno por el detalle. "Gracias por el reconocimiento a todo un campeón del mundo pero ante todo a una de la mejores personas que he conocido.Te queremos Tito, tu familia nunca te va a olvidar", escribía el hijo de Amador Mohedano.

Un post que no ha estado exento de polémica y que ha generado multitud de mensajes controvertidos. Algunos cibernautas han sido muy críticos y el hijo de Rosa Benito no ha dudado en dar su opinión sobre lo que le parece el homenaje y la asistencia de su prima. "Lo único importante aquí es el reconocimiento que se le hace. Lo otro me importa bien poco", escribía de manera tajante sobre Rocío Carrasco y todo lo generado respecto a la cita.

Una de las grandes ausencias ha sido la de Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, fallecido en enero de 2001 a los 57 años a causa de un infarto. Rocío Flores, nieta del boxeador, tampoco asistió al homenaje de su abuelo y, en su última intervención pública, aseguró que se había enterado por la prensa del evento. La joven, aunque le hubiese gustado acudir, reconoció que "tampoco voy a ir a un sitio donde no me quieren, ¿no? Puedo ir perfectamente cualquier otro día", evitando así un posible encuentro con su madre. Aún así, está muy agradecida por el detalle de Alosno con el boxeador, ya que "para mí, mis abuelos van por bandera y me hubiese encantado que esto hubiese pasado hace muchísimo tiempo".