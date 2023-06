Antonio David le cuenta en directo a Rocío Flores la anécdota más sorprendente sobre Pedro Carrasco

Rocío Flores irrumpía por sorpresa en el último directo de Antonio David Flores de Youtube, el cual tuvo lugar en la noche de este martes.

En él, tanto padre e hija como el resto de colaboradores repasaban lo que había supuesto la segunda edición del 'Golden Nail Congress', en la que Rocío Flores ejerció como presentadora y donde Gloria Camila recibió un galardón por parte de su propia tía.

Rocío Flores y Gloria Camila Gtres

Antonio David aprovechó uno de los momentos del directo para darle las gracias una de sus seguidoras por un pequeño homenaje que esta le hizo cuando ganó el premio Libra en favor de la custodia compartida. “Me hizo un video Consuelo por el premio de la lucha de la custodia compartida y demás en Asturias que fue maravilloso y no lo he puesto en el canal", confesó el malagueño.

“¿Por qué no lo has puesto?”, preguntó su hija. “Porque me da como apuro porque es un video tan bonito y donde Consuelo reconoce mi labor y mi semilla de alguna forma sembrada por la lucha durante tantos años sobre la custodia compartida, que ya sabes que aquí hay que andar con un cuidado que no veas…”, deslizó. “¿Tener cuidado porque te hayan dado un premio?, ¿también vas a tener que justificarte? Yo pongo el video ahí y lo dejo permanente…quien le guste bien y a quien no, que se marche“, expresó la influencer.

Poco después, y ahondando en temas familiares, Antonio David contó una anécdota de Rocío Flores con Pedro Carrasco: "Cuando tenías seis o siete años, y te tenía en casa y estábamos jugando, pues había un día que es que nos teníamos como locos y te tenía desquiciada, y de repente sales corriendo detrás de mí y te veo delante, y para que veáis lo que es la genética, hiciste así igual que tu abuelo Pedro cuando daba un 'K.O', ese remolino que hacía él, y eso que nunca le habías visto boxear", desliza entre risas.

"Se merecía ese reconocimiento muchísimo antes, y no porque ahora vaya a haber una docuserie por detrás, por todos los títulos y los reconocimientos que tiene, y por todo", dice Rocío.

"Ya te lo ha dicho muchísimas veces Raquel, que cuando quieras vayas a su casa para ver la cantidad de premios y fotografías que tiene, porque es que no te lo puedes ni imaginar", comenta Antonio David. "Me siento muy orgullosa de parecerme a él, física y emocionalmente", concluye Rocío.