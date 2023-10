Rocío Flores reaparece públicamente después de 3 semanas desaparecida: "Gracias a los que habéis preguntado a mi pareja y a mi padre"

Rocío Flores ha reaparecido en su perfil de "Instagram" después de 3 semanas desaparecida. La hija de Antonio David Flores, a través de unos storys, ha explicado los motivos por los que ha estado inactiva en sus redes sociales y ha querido agradecer el cariño que ha recibido estos días de parte de muchos de sus seguidores que se han preocupado por ella.

"¡Buenas tardes, familia! Bueno, ya estoy por aquí de vuelta en redes sociales", ha comenzado diciendo la sobrina de Gloria Camila, desvelando que "estoy un poco nerviosa, se me hace un poco raro después de estar tanto tiempo. Nunca había estado desaparecida tantísimo tiempo, llevo como tres semanas inactiva".

Tras esto, ha explicado el motivo de su desaparición. "Lo que me ha pasado es que mi teléfono dejó de funcionar, murió. El día de mi cumpleaños dijo "hasta aquí, nunca más"", ha revelado la joven, algo que su novio, Manuel Bedmar, ya había relatado desde su cuenta personal.

Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar Instagram

Además, Rocío Flores ha querido agradecer todos los mensajes que ha recibido a lo largo de estas semanas, incluidas las felicitaciones por su cumpleaños. "Dar las gracias a las personas que habéis escrito a mi pareja, a mi padre y a mi tía, preguntando por mí, si estaba bien...Estoy bien de salud, gracias a Dios, todo está genial", ha explicado, sonriendo y tranquilizando a todos sus followers.

Aunque desapareció porque el móvil se le rompió, lo cierto es que le ha venido bien desconectar unos días. "No voy a mentir, desaparecer de redes sociales en X momentos también viene súper bien para recargar la energía. Aún así, no he parado ni un solo día de trabajar, he estado activa desde la sombra", ha señalado. "Ya estoy de vuelta, un poco nerviosa, pero ya estoy por aquí", terminaba anunciando, reiterando que no ha dejado de trabajar en ningún momento aunque no ha tenido su teléfono.