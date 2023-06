Rocío Flores, tajante sobre Rocío Carrasco: “Vivo en un infierno”

Estaba previsto que ayer 28 de junio, Rocío Carrasco se viera las caras con Antonio David, Rocío y David Flores en los tribunales, en la primera vista oral por su demanda por un supuesto delito de abandono de familia, por el que la Fiscalía y su propio hijo reclaman un año de cárcel para ella y una multa de entre 15.000 y 19.000 euros, por el impago entre febrero de 2018 y julio de 2021 de la pensión que debía abonarle. Sin embargo, la heredera universal de la Jurado no se presentó en sede judicial por una razón, de momento, desconocida y el juicio tuvo que aplazarse.

Antonio David y David Flores acuden a su juicio contra Rocío Carrasco Gtres

Un platón que no ha sentado nada bien a su hija, Rocío Flores, que se ha sincerado en el canal de Youtube “Derecho al corazón” sobre lo que vivió ayer y todo por lo que ha pasado en los últimos años, desde que se estrenó la serie documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

“Vivo en un infierno todos los días de mi vida”, comienza diciendo la influencer. Al parecer, Flores llegó muy nerviosa al Juzgado de lo Penal de Madrid porque pensaba que iba a encontrarse con su madre, un encuentro que finalmente no se produjo y para el que se estuvo mentalizando horas antes: “Nosotros nos hemos presentado en el juzgado, y para sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa”.

La familia Flores a la salida del Juzgado de lo Penal de Madrid Gtres

Del mismo modo, Rocío Flores confirma que, aunque estuviera citada en calidad de testigo en la querella contra su madre, no pensaba declarar contra ella: “Mi postura siempre ha sido muy clara. Pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy”.

Además, Rocío Flores deja entrever que hay episodios que no han salido a la luz y que, de hacerlo, dejarían en muy mal lugar a Rocío Carrasco: “No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad”.