Esta es la razón de la extraña desaparición de Rocío Flores

Aunque es famosa desde que nació, Rocío Flores se hizo popular entre el gran público tras defender a su padre Antonio David en “Gran Hermano VIP” y su posterior andadura por “Supervivientes”. Además, el estreno de la serie documental de su madre “Rocío, contar la verdad para seguir viva” dirigió el foco hacia ella, una fama que le permitió hacerse con un gran número de seguidores en las redes sociales. En Instagram cuenta con más de 760.000 seguidores y con ellos interactúa a diario, por eso ha llamado la atención su extraña ausencia en los últimos días.

La influencer no ha publicado nada en sus redes sociales, un comportamiento muy extraño en una creadora de contenido de su talla, teniendo en cuenta que se gana la vida gracias a estas plataformas digitales. Rocío Flores ha desaparecido sin previo aviso, una ausencia que ha preocupado a sus seguidores y que les ha llevado a preguntarle a su novio, Manuel Bedmar, qué le ha pasado a la nieta de Rocío Jurado.

Manuel Bedmar explica por qué Rocío Flores ha estado desaparecida Redes sociales

Ahora, por fin han podido salir de dudas y el joven ha explicado, también a través de sus redes sociales, por qué su novia ha estado desaparecida en los últimos días. “A ver, chicos. Me preguntáis mucho por Rocío, y Rocío está aquí. Esta aquí, lo que pasa es que no tiene móvil. El móvil murió, así que está sin redes sociales, sin WhatsApp… Está off”, explica Bedmar en un vídeo en el que aparece su pareja, tumbada en su hombro y suscribiendo sus palabras: “Estoy off del mundo”.

Además, Rocío Flores ha señalado que también está “un poco mala”, pero ha enviado un mensaje tranquilizador a todos sus fans. Este retiro le durará poco y espera recuperar su dispositivo dentro de poco, retomando así su actividad en redes sociales: “Espero tenerlo en breves”.