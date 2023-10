Diego Arrabal cuenta la verdad oculta tras la foto más sorprendente de Olga Moreno y Antonio David

La revista “Pronto” publicó recientemente una fotografía de lo más inesperada. En la imagen, Olga Moreno y Antonio David Flores se funden en un acalorado abrazo tras encontrarse en la calle, enterrando así los rumores de que un enorme cisma les separa desde que pusieron fin a su matrimonio. Lo cierto es que la ruptura no se produjo en buenos términos e incluso afectó a la relación que la andaluza mantenía con Rocío Flores, que veía en ella la figura de la madre que le falta a consecuencia de su enfrentamiento con Rocío Carrasco.

El caso es que la imagen del abrazo de Olga Moreno y Antonio David Flores podía entenderse como el comienzo de un nuevo acercamiento entre la malograda familia, pero los seguidores de las aventuras y desventuras de esta saga ya saben que aquí nada se produce de forma fortuita y que cada nuevo paso está pensado, medido y estudiado. En esta ocasión no es diferente, tal y como asegura Diego Arrabal en su canal de Youtube, donde expone que la fotografía no se produjo “de casualidad”, sino que fue fruto de un aviso por parte de algún interesado.

Antonio David Flores y Olga Moreno en una imagen de archivo KMJ GTRES

“El fotógrafo no está allí esperando a que alguien aparezca. Podría haber sido que estuviera siguiendo a Olga Moreno o a Antonio David y los pillara, pero hace tiempo que no tienen guardia porque las revistas ya no compran sus reportajes. A mí me confirman que el fotógrafo recibe una llamada, no voy a decir de quién, y le dicen que tiene que estar en ese sitio a una hora concreta, y ahí estaban ellos”, expone el otrora colaborador de los extintos “Sálvame” o “Viva la vida”.

Además, Diego Arrabal cuestiona qué tipo de intenciones puede tener ese interesado “anónimo” que llamó al fotógrafo y cuyo modus operandi recuerda al empleado en el pasado por cierto malagueño, protagonista de las principales tramas de la familia en los últimos años. ¿Está preparando su siguiente paso en su regreso a la vida pública? En tal caso, lo tiene complicado, porque, según cuenta Arrabal, hay pocas revistas que todavía estén interesadas en darle cabida entre sus páginas.