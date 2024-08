La romántica escapada de Andrea Ropero e Iñaki López a un paraíso italiano

La nueva temporada televisiva está a la vuelta de la esquina y sus estrellas ya cuentan los días para regresar a los platós a ponerse frente a las cámaras y su audiencia. Pero aún queda tiempo para el disfrute estival, como así están demostrando Andrea Ropero e Iñaki López, que están apurando los últimos coletazos de sus vacaciones para regresar con las pilas cargadas. Así lo han presumido en sus respectivas redes sociales, demostrando que son una de las parejas más estables del panorama televisivo, además de las más discretas. Y es que es raro que abran las puertas de su intimidad y dejen que el público se cuele en sus planes privados, pero esta vez han hecho una excepción, aprovechando que se encuentran en un espacio idílico cargado de historia, como es la región italiana de Puglia.

Andrea Ropero e Íñaki López en sus vacaciones por Italia Instagram

La reportera de ‘El Intermedio’ y el presentador de ‘Más vale tarde’, junto a sus hijos, Roke y Jara, han emplazado sus días de asueto. Lo hacen recorriendo sus rincones secretos y descubriendo sus maravillas, centrando su interés en la historia que encierran sus muros, así como también mimándose en las playas del Mediterráneo que bañan sus costas. Pero no han querido conformarse con conocer un enclave único, sino que también han llevado sus maletas a otros rincones, como Otranto, que ha hecho las mieles de la periodista: “Hasta Otranto llegaron los castillos de Aragón… Tenía ganas de visitarlo”, compartía en una de sus publicaciones en Instagram, dando buena cuenta de sus planes.

Andrea Ropero e Íñaki López en sus vacaciones por Italia Instagram

Estos días recorriendo Italia han servido también como escenario del cumpleaños de Iñaki López, que celebraba sus 51 años en plenas vacaciones. Un plan de lujo del que presumieron también mediante sus redes sociales, haciendo partícipes a sus fans de sus mejores momentos. Pero no solo les atrae el turismo histórico y las playas de ensueño. Durante sus días de descanso y desconexión también buscan saciar su apetito con los mejores manjares que le ofrece la gastronomía italiana, como así han presumido también con fotos de algunos de los platos con los que han estimulado sus paladares y llenado el buche. Todo, como no podía ser de otra forma, regado con los mejores vinos de la región.

Iñaki López con su peculiar look Instagram

Se lo están pasando en grande y han generado bonitos recuerdos en familia. También como pareja. El matrimonio, que lleva ya tres años convertidos en marido y mujer, han demostrado lo bien que se llevan con una curiosa estampa. Esa en la que Iñaki López aparece con un look playero que, al parecer, no es del gusto de su amada: “Dice Andrea Ropero que no viajo elegante. Haced el favor de decirle algo”. Parece que sus seguidores han terminado por darle la razón a la periodista, destacando que su indumentaria no podría explicarse si estuviese lejos de una playa, al presentarse con un bañador azul con flores rosas, una camiseta negra con la palabra ‘Loquillo’ impresa y unos escarpines en color negro. Look en el que no faltaban los complementos, formados por una bolsa de un supermercado y una maleta negra aún con la etiqueta de haber sido facturada para el viaje en avión.