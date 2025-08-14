Rosalía ya juega con la fecha de su nuevo álbum con una portada en la que emula a una musa de Goya

Rosalía ha cautivado nuevamente la atención mediática con su portada en la edición estadounidense de la revista Elle. La catalana se ha transformado en la icónica obra de Goya, La Maja vestida, en una experiencia visual que fusiona arte y expresión musical.

La sesión fotográfica, capturada por Inez & Vinoodh, presenta a Rosalía como “la última romántica”, desplegando una estética que celebra sus raíces culturales con un clavel entre los labios y vestuario que evoca la pasión del flamenco.

La fecha de lanzamiento de su próximo álbum, R4, sigue siendo un misterio envuelto en reflexiones profundas sobre la temporalidad artística. “¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo!”, expresa la cantante. “Siempre hay una fecha límite y, bueno, esa fecha límite siempre puede cambiar”.

La evolución de un proyecto musical

La artista comparte su visión íntima sobre la creación, citando a Björk y subrayando la importancia de la privacidad en el desarrollo artístico. “Para que una semilla crezca, necesita oscuridad”, sentencia.

Su participación en la popular serie estadounidense Euphoria, prevista para 2026, añade otra capa de expectativa a su ya fascinante trayectoria. La espera por R4 se convierte así en un viaje de anticipación, donde cada declaración de la artista genera más intriga.