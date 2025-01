Rosario Flores habla de sus adicciones y cómo marcaron su juventud

Son muchos los artistas que han atravesado problemas con las adicciones a lo largo de sus carreras. Sentir el calor del público sobre los escenarios es su gran pasión, pero son muchos los que entre bambalinas caen en la tentación de sustancias peligrosas que, a pesar de saber que están perjudicando su vida y su profesión, no pueden parar entrando en una peligrosa rueda de la que es difícil salir. Pero son muchos los que lo consiguen, que ahora echan la vista atrás para que su ejemplo sea motor de cambio para otros en su situación. Las adicciones han dejado de ser vistas como un tabú, pues se trata de una enfermedad más común de lo que se cree en un primer momento. Rosario Flores ya no guarda silencio al respecto, como así ha vuelto a hacer en una entrevista concedida a la revista ‘Esquire’. Las drogas han estado estrechamente ligadas a su historia personal, tanto por ser consumidora como por haber perdido mucho y a muchos por su culpa.

Entre ellos, su hermano, Antonio Flores, de quien jamás se olvida y a quien tiene siempre muy presente en sus días. Rosario creció en una gran familia cuyo ADN derrocha talento. Su fiel aliado era su hermano: “Nos llevábamos solo dos años y estábamos siempre juntos”, recuerda para la citada publicación. Su vínculo era especial, de ahí que se hundiese en una profunda tristeza cuando falleció poco después de morir su madre, Lola Flores. Fue ahí cuando se refugió en las drogas, también en la música, cuando compuso ‘Qué bonito’, una de sus canciones más míticas y versionadas, en honor a su hermano Antonio: “Cuando se fue, yo hice la canción más importante de mi carrera y yo creo que él me la inspiró desde arriba, porque cada vez que la canto hay una energía especial”.

Rosario Flores no quiso eludir el tema de las drogas, un problema que afectó de lleno a su familia, pero también a una generación en la que no todos lograron sobrevivir. Fue una época muy dura, en la que la tentación se propagaba a la vez que el desconocimiento de cómo afectaba a la salud hizo que muchos jóvenes se lanzasen de lleno al consumo de estupefacientes. Rosario Flores fue seducida por sus mieles, pero también vivió las secuelas de lo que conlleva, lo que le hizo poder salir a tiempo del infierno que tan de cerca vio: “Yo vengo de una generación en la que estaban en nuestro día a día, así que podríamos decir que soy una superviviente de esa época. Fuimos víctimas de las drogas, no sabíamos nada”.

Ahora la artista cree que todo es distinto y que los jóvenes están mucho más informados sobre los peligros que conllevan las distintas sustancias a las que tiene acceso. También cree que es más difícil caer en las redes de las drogas, porque la información está siempre presente, además de que ha dejado de ser un tema tabú y por suerte los afectados pueden pedir ayuda sin miedo a ser juzgados. Es por eso que Rosario Flores cree que los jóvenes de hoy en día “se cuidan mucho”. Al menos sí en comparación con sus tiempos mozos y teniendo en cuenta su generación: “Nosotros éramos más auto destructores y mi generación ha sido la peor de todas”, sentenciaba en su entrevista a la citada publicación.