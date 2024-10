Rozalén, Nuria Roca, Máximo Huerta, entre otros rostros conocidos que se solidarizan con los afectados por la Dana

Fue en cuestión de minutos. El agua de una Dana cubría totalmente el pueblo de Letur, convirtiendo las calles en ríos, arrastrando coches y dejando a decenas de personas atrapadas en este pueblo de Albacete. El Gobierno Regional tuvo que improvisar un albergue en el colegio Nuestra Señora de la Asunción para dar cobijo a todos los afectados. Sin luz, sin agua potable y sin telefonía móvil, Letur quedaba aislada. La noticia llegó rápidamente a Rozalén, natural de Letur, que no dudó en mostrar su apoyo a través de las redes sociales, donde publicó los números de emergencia junto con un mensaje de tranquilidad: "Lo único importante es que todos los vecinos estén sanos y salvos", compartió en su perfil de X.

Además, a través de un vídeo compartido por la cantante, se pudo ver la magnitud del desastre que ha dejado a seis desaparecidos. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, explicó en el programa Hora 25 que en Letur se desplegaron equipos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes trabajan en la búsqueda de "máximo seis personas" con las que no se ha establecido contact. "Son labores de búsqueda para encontrar a las personas que faltan", destacó.

Ante la delicada situación que se vive en este pueblo de la provincia de Albacete, "el Ayuntamiento de Letur ha activado teléfonos de urgencia para los familiares", tal y como ha confirmado la cantante de Albacete a través de sus redes sociales.

También la presentadora Nuria Roca se solidarizaba con los afectados por las inundaciones en la Comunidad valenciana.

Mostrando imágenes de las inundaciones provocadas por la DANA, Roca escribía "Qué desastre… Qué pena… terrible! Qué lástima mi tierra. Mucho ánimo a todos los afectados y a los familiares de los desaparecidos. Qué agonía!", junto a un emoticono de corazón roto.

También el Valencia Club de Fútbol ha querido trasladar su más sincero pésame a los familiares y amigos de los fallecidos a causa de la DANA. "DEP. Mucha fuerza a todos los vecinos y poblaciones afectadas y a los colectivos que están trabajando en la prevención y consecuencias de los efectos del temporal. El Club reitera que estamos a disposición de las autoridades y los municipios afectados para ayudar en todo lo posible".

También el escritor Máximo Huertas se ha visto obligado a cancelar la presentación de su libro, "Mi pequeña librería", en Madrid, al quedar ayer atrapado en la carretera y no poder llegar a la estación de Requena. Utiel, Buñol, Chiva, son algunas de las localidades arrasadas por el agua y cuyas imágenes ha compartido en sus redes sociales Huertas.

Otra de las afectadas ha sido Violeta Mangriñan quien también acudía a las redes sociales para mostrar su pesar por lo ocurrido. "Estoy viendo las imágenes del 'huracán' en Valencia, espero que no haya víctimas ni heridos graves. Estoy flipando. Justo mañana tenía que viajar por urgencia por un asunto personal. Me dicen que mañana ya no llueve en Valencia y la situación será más estable". Además, mostraba imágenes de un centro comercial en Valencia donde el agua lo arrasaba todo.