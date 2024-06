Los sábados de Lomana: Mi consejo para hacer la maleta perfecta vayas donde vayas

Ya no falta nada para el verano, mi mejor momento del año. Con 40 grados estoy feliz. Se nota que he nacido el 1 de agosto y necesito los días largos y esa maravillosa energía y luz estivales. Les voy a dar unos consejos para hacer la maleta dependiendo a dónde vayamos y qué plan llevemos. A partir del 15 de julio ya he decidido que no trabajo más hasta septiembre. Ha sido un curso agotador, sueño con tener tiempo para perderlo… leer, hacer planes con mis amigos, no tener horarios ni saber en qué día vivo y, sobre todo, que no me interese saberlo. Esa es la verdadera desconexión.

Carmen Lomana INSTAGRAM

Mi primera etapa de vacaciones será en mi casa de Asturias, al lado de Llanes. El clima es fresquito y cambiante, creo que jamás he tenido calor estando en esta zona, lo que me evita tener que meter en la maleta prendas muy veraniegas. Mi consejo es llevar un pantalón beige de gabardina tipo de esos que llamamos “chino”, un jean que nos quede perfecto y no estaría mal un pantalón blanco, siempre elegante para combinar con unas camisetas de rayas, y una blazer azul marino. Dos camisas, una blanca y otra azul pálido con rayas, que son muy estilosas. Dos suéteres en colores suaves -si son de cashemir y lana perfecto-, y otro jersey de cuello alto negro por si sale un día frío del Cantábrico. Queda muy bien con todo lo que queramos.

Zapatillas deportivas, mocasines y, para los hombres, son elegantísimas las alpargatas. Yo siempre meto unas sandalias y me olvido de tacones. Traje de baño o bikini, aunque este último lo veo más para el sur. Todo esto que os digo es para una básica maleta norteña, sin olvidar la pasmina, que acompaña mucho, y un pareo. También crema solar y, sobre todo, autobronceador, por si no vemos mucho el Sol.

Carmen Lomana INSTAGRAM

Continúo con el plan Costa del Sol, Baleares y el Mediterráneo en general. Cómo pasaremos gran parte del día en la playa y en los chiringuitos, lo ideal para llenar la maleta es llevar ropa de baño, vestidos ligeros para la playa, shorts, sandalias, prendas de lino blancas y negras. El negro es muy sofisticado con complementos dorados. En el sur, al menos en Marbella, se sale mucho por la noche, por lo que no puedes olvidarte de un bonito vestido con estampado étnico. Los hombres camisas ligeras remangadas, nunca de manga corta y los puños abrochados jamás si no llevas chaqueta, es muy cateto. La manga corta en hombres sólo se admite en los polos de algodón. Las mujeres pueden dar más rienda suelta a la imaginación, pero no llenéis maletas con ropa que luego no os pondréis. Lo mejor un listado de planes o fiestas que pensáis tener y en función de eso anotáis al lado las prenda y complementos. Por supuesto, en todos los casos crema solar y siempre varios pareos y al menos una pasmina.

Mi consejo a las mujeres es que confíen en prendas básicas que podéis transformar con el uso de complementos de collares, pendientes, etc. Con todo esto y ganas de disfrutar a cada uno como más le guste, seguro que pasaréis unas estupendas vacaciones.