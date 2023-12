Sale a la luz el nombre del familiar que abusó de Sofía Cristo cuando esta tenía cinco años

Con cada nueva declaración se genera más tensión en la familia de Bárbara Rey. En esta ocasión, parece que los hijos de la vedette han terminado levantando un muro a raíz de las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr en las que desvela detalles muy sensibles del pasado de su hermana Sofía.

Este viernes tuvo lugar la tercera entrevista en la que Ángel continuó removiendo temas del pasado que todavía no habían sido desvelados. Y es que, sus declaraciones pusieron el foco en su tío Salvador, cuyo fallecimiento coincidió con la primera entrevista que concedió a ‘De Viernes’. “No debería haber ido al entierro jamás”, comenzó relatando sobre la decisión de Bárbara Rey de dar su último adiós a su hermano. “Yo sé que mi madre se ha ocupado toda la vida de mi tío, él no estaba bien mentalmente, pero después de que mi madre sea conocedora de ciertos hechos que ocurrieron en La Moraleja, ella debería haberle dejado que se muriera solo” atajó de manera contundente.

Unas palabras que han levantado muchas dudas sobre qué sucedió en La Moraleja; sin embargo, ha habido quienes han hecho uso de la hemeroteca y han visto que hace tan solo dos años su hermana Sofía relataba en el programa ‘Secret Story’ un abuso sexual “por parte de una persona muy allegada” cuando ella tenía cinco años.

Este lunes 11 de diciembre Sofía Cristo ha confirmado las palabras de su hermano en ‘Espejo Público’, pero no las va a dejar pasar. La hija de la vedette ve estas declaraciones como una vulneración de su derecho de la intimidad porque, aunque ella compartió este duro episodio de su vida, no se sabía hasta la fecha la identidad de la persona implicada.

Sofía Cristo, rota de dolor tras la muerte de su tío en "Espejo Público" Antena 3

“He hecho terapia para estar bien y a mi madre le honra mucho acompañarle el último día de su vida. Entendí que mi madre hablase bien de él, yo le he perdonado a él”, relataba la hija de Bárbara Rey que afirma: “no hay mayor castigo que el final que ha tenido, solo y enfermo”.

La Dj no va a dudar en tomar las acciones legales que sean necesarias contra su hermano. Aunque ni ella ni su madre vean directamente las declaraciones de Ángel Cristo Jr, estas le están haciendo un gran daño: “No tengo capacidad de perdón, la tendré, pero no para tener una relación con él. Yo no le importo y no me importa no importarle”, atajaba Sofía Cristo.