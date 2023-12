Carmen Borrego reacciona al montaje de Bárbara Rey “para fastidiar a María Teresa”

La relación entre la familia de Bárbara Rey está atravesando uno de sus peores momentos desde que Ángel Cristo Jr decidiera desvelar algunos de los detalles más duros de su pasado. Este viernes la polémica se ha reavivado cuando el hijo de la vedette aseguró que su madre “hizo un montaje con Bigote Arrocet para fastidiar a María Teresa”. Una declaración que se une al momento de tensión que no ha dejado de vivir el clan Campos desde que el humorista argentino volviera a situarse en el centro del debate público.

Este lunes Carmen Borrego ha reaccionado a estas palabras en el programa de ‘Así es la vida’. En un primer momento la hija de María Teresa ha afirmado que “siendo Bigote la expareja de su madre iba a tener más boom”, pero finalmente este acercamiento terminó en un encaprichamiento por parte de Bárbara Rey, que le llegó a confesar “que se ilusionó con Edmundo”.

La relación que mantuvieron la vedette y la presentadora nunca fue muy estable: “Han tenido una relación de amor odio, ahora nos queremos, ahora no”, sentenciaba Carmen profundizando en los motivos de esta especie de traición por parte de la artista.

A pesar de la polémica la colaboradora televisiva no le guarda ningún rencor a Bárbara Rey, es más, la guerra familiar que Ángel Cristo Jr ha desatado contra su madre y su hermana no le parece justa. “Hemos visto una versión de Ángel donde cuenta más o menos lo mismo, ahora sube de tono, cuenta lo del Rey y ahora dice que es quien le ha grabado y a una madre desnuda”, comenzaba explicando.

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

Carmen Borrego no termina de creer las palabras que el hijo de la vedette ha estado dando sobre Bárbara y expone que tiene información que indica que “él tampoco se lo ha hecho pasar bien a su familia. Y lo sabe (...). Habla de lo que los demás hacían, no le oigo hablar de lo que hacía él, me gustaría oírlo”, finaliza de manera contundente.

Y es que actualmente Bárbara Rey ha tenido que tomar decisiones muy duras a la hora de afirmar que “mi hijo ya no está en mi vida”. En los últimos días se ha conocido que la vedette “está yendo al psiquiatra y al cardiólogo”, afirmaba su hija Sofía Cristo en ‘Espejo Público’, quien también señaló que hace poco tuvo una bajada de tensión que la hizo desmayarse en los baños de El Corte Inglés.