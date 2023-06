Sale a la luz otra nueva infidelidad de Íñigo Onieva a 8 días de su boda con Tamara Falcó

Nuevo varapalo para Tamara Falcó. A ocho días de su enlace matrimonial con Íñigo Onieva, una joven ha desvelado en "Estado de alarma" que mantuvo un romance con el empresario. La chica, Policía Nacional de profesión, ha asegurado que, durante los meses de marzo y abril, el prometido de la marquesa de Griñón le fue infiel, meses antes de su deslealtad en el "Burning Man", motivo por el que su compromiso y relación se rompió.

Y ahora, después de haber arreglado sus diferencias y a escasos días de su boda, la supuesta amante de Onieva ha roto su silencio para relatar su historia con el empresario. Según ha relatado, ambos se conocieron en el Lula Club, discoteca en la que trabajaba en ese momento el joven, por unos amigos en común. Tras esto, siguieron en contacto y volvieron a coincidir en una fiesta. En ese momento, Onieva quiso besarla pero no lo hizo por miedo a ser descubierto. Pero la cosa no quedó ahí. En un tercer reencuentro, volvieron a quedar y cenaron, terminando la velada otra vez en el Lula, donde finalmente dieron rienda a la pasión en los baños del club, donde tuvieron relaciones sexuales. Tras esto, terminaron en la vivienda que comparte con Tamara Falcó, aprovechando que ella estaba ausente en ese momento.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Bali Instagram

Después del revuelo mediático que ha generado este testimonio, desde "El programa de Ana Rosa" han asegurado que Íñigo Onieva está muy tranquilo porque, durante mucho tiempo, estaba prevenido de que iba a terminar saliendo esta información, algo que Tamara Falcó ya sabía, según ha desvelado Leticia Requejo. Según la periodista, la marquesa de Griñón se enteró de esto dos meses después de romper su compromiso: "Esa conversación se produce en noviembre, para situar, una vez que rompen al relación y que él empieza el plan de reconquista. Ahí le confiesa a Tamara los supuestos deslices que ha habido. Respecto a esta noticia, sabia que esto podía pasar, se que lleva unos días tensionado y bastante preocupado con lo que está viviendo porque son muchas cosas".

"A Tamara este tipo de testimonios no le gustan, eso sí, pero me dicen que a ocho días de la boda, ellos están tranquilos", ha explicado Requejo. A pesar de todo el daño generado por este testimonio, parece ser que no va a quedar aquí y que van a salir nuevas grabaciones de la supuesta amante de Onieva revelando más información que podría tambalear los cimientos de los novios. . "Y mañana van a salir más grabaciones donde, según el medio, esta chica dice que Íñigo le habló mal de Tamara, que todo esto es un paripé, que buscaba encontrar más notoriedad y tener un hueco social... Habrá cosas que perturben y molesten, porque no será grato todo esto para Tamara", ha destapado Pepe del Real.