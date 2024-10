Sally Field revela que sufrió un aborto ilegal con 17 años y abusaron de ella en la operación

La actriz Sally Field ha mostrado su apoyo a Kamala Harris, defensora del aborto, contando su propia experiencia. La protagonista de "La señora Doubtfire" ha confesado que vivió uno de los momentos más duros de su vida cuando la llevaron, con 17 años, a Tijuana para someterse a un aborto ilegal. Allí, la actriz ha explicado que "abusaron de mí en la operación. Solo se me durmieron los brazos y las piernas".

Sally Field ha hecho esta confesión en un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram. La intérprete ha narrado lo ocurrido con naturalidad aunque admitiendo que fue una experiencia que la dejó marcada y que lo hace ahora en apoyo a la candidata demócrata y su defensa del aborto. "He dudado mucho en hacer esto, en contar mi horrible historia. Fue durante una época incluso peor que ahora. Una época en la que los anticonceptivos no eran fáciles de conseguir y solo se podía acceder a ellos si se estaba casada", afirma en el vídeo compartido en redes.

Cuando Field se graduó en el instituto confesó a sus padres que estaba embarazada. Sin apoyo familiar ni recursos para salir adelante, un médico de familia arregló todo para que le practicaran un aborto en México. Nada más tumbarse en la camilla se dio cuenta de que algo no iba bien. "No me pusieron anestesia. Había un técnico que me dio a inhalar éter, pero solo se me durmieron los brazos y las piernas. Así que sentí todo el dolor. Me di cuenta de que el técnico me estaba agrediendo sexualmente, por lo que me tuve que espabilar para ver cómo podía mover mis brazos para empujarle. ¡Qué vergüenza!".

La actriz termina el vídeo con un mensaje en el que anima a muchas mujeres de su edad que sufrieron lo mismo que ella: "Como yo, deben luchar por sus nietos y por todas las mujeres jóvenes de este país".