Sandra Gago enseña la primera foto de su segundo hijo con Feliciano López

Feliciano López es un hombre feliz, a pesar de que se ha retirado de los terrenos de juego. Su mujer, Sandra Gago, está embarazada de su segundo hijo, como así anunciaban orgullosos tan solo unas semanas atrás. Ahora, un mes después de confirmar que van a ampliar la familia, la modelo ha querido mostrar a sus seguidores la primera fotografía de su hijo no nato, gracias a las nuevas tecnologías. Y es que la esposa del tenista ha presumido de las facciones de su futuro vástago, incluso a falta de varios meses para salir de cuentas y dar a luz.

Feliciano López y Sandra Gago Instagram

Se trata de la primera ecografía en la que se puede ver al detalle el rostro del segundo hijo de Feliciano López y Sandra Gago. La pareja se esperó a superar el primer trimestre de gestación para compartir la buena nueva con el mundo. Las curvas de la joven aún no evidenciaban que estaba esperando un nuevo bebé, pero deseaba dar a conocer su alegría con todos con una tierna estampa en la que su primogénito, Darío, le da un beso en la incipiente tripita. Y es que el niño está encantado con la idea de tener un hermanito, quien se convertirá en su mejor compañero de fechorías en casa.

Pero aún tendrá que esperar para tener a su hermano en casa. Sandra Gago no saldrá de cuentas hasta febrero de 2024 y es que aún está en el cuarto mes de gestación. Aún le queda mucho por redescubrir, ver su cuerpo adaptarse a su segundo embarazo y vivir con ilusión la espera hasta tener a su niño en brazos. “Hola bebé”, le escribía, y es que aún no ha querido desvelar el sexo, quizá por ser demasiado pronto para desvelar este misterio, dado que no ha tenido reparo en ir mostrando paso a paso cada instante importante de su segundo embarazo. Como así ha sido ahora al mostrar la ecografía en 3D de su retoño, tocándose las orejitas en el vientre de su mamá.

Story de Sandra Gago Instagram

Aunque Alba Carrillo quiso advertirle a Sandra Gago la vida que le esperaría al lado de un tenista y más con Feliciano López tras su convulso pasado, la pareja parece estar feliz. La modelo y el deportista comenzaron una discreta relación que terminó en boda el pasado 20 de septiembre de 2019. Cuatro años de amor sin escándalos que ha dado ya sus frutos, con la llegada del pequeño Darío. El pequeño tiene ya dos años y espera ansioso el nacimiento de su primer hermano. Y es que podrían venir más, como así reconoció el propio tenista tras su retirada, al reconocer que en sus planes con Sandra está formar una familia numerosa: “En ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo”, decía a ‘Hola’.