El embarazo de Sandra Gago, ¿entre los motivos de la retirada de Feliciano López?

Feliciano López anunció el pasado 25 de junio su retirada oficial del tenis. Fue una dura noticia para sus seguidores, pero quizá en la decisión pesaba un hecho que muy pocos de su círculo más íntimo conocían. El deportista estaba esperando su segundo hijo junto a Sandra Gago, como así hemos podido conocer este miércoles a través de la portada de la revista ‘Hola’. De hecho, a este medio el propio tenista ya le expresó su firme deseo de ampliar la familia: “Yo no me quiero quedar solo con uno. No quiero que Darío sea hijo único. Y Sandra tampoco. No, desde el principio, siempre que hablábamos de formar una familia, en ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo”.

Feliciano López y Sandra Gago Instagram

Ahora, fuentes cercanas de la pareja han confirmado a la citada cabecera que la modelo y el tenista están esperando su segundo bebé, el cual se espera que llegue el próximo mes de febrero de 2024, dado que la joven se encuentra en el tercer trimestre de embarazo. La pareja no ha querido dar a conocer su buena nueva hasta ahora, pues los primeros tres meses de gestación conlleva muchos riesgos y recomiendan ser prudentes. Pero ellos ya han atravesado esta etapa, aunque se les han adelantado y desde su entorno más próximo han desvelado la gran noticia a través de la revista ‘Hola’. Un medio, por otro lado, afín a la pareja y que seguramente haya contrastado la veracidad de su embarazo para así reservarle un hueco en la portada de este miércoles.

Por el momento, se desconoce si el bebé que espera Feliciano López y Sandra Gago es un niño o una niña, dado que es pronto para desvelar la sorpresa. Pero sí que ha pasado el suficiente tiempo como para ver las primeras evidencias del embarazo en el cuerpo de la joven modelo. Eso sí, ha sido tan precavida a la hora de mantener en secreto la buena nueva que ha jugado al despiste con las imágenes que ha compartido en su perfil personal de Instagram. Al menos sí lo hizo cuando mostró su incipiente barriguita frente al espejo, pero eligiendo estratégicamente el ángulo para que no se apreciase su estado de buena esperanza.

Story compartido por Sandra Gago Instagram

El resto de fotografías muestran su cuerpo en bikini y ni rastro de evidencias de embarazo, pero seguramente tenga en su carrete un buen número de instantáneas para nutrir sus redes por un tiempo.

De ser confirmado finalmente por parte de Feliciano López y Sandra Gago, este nuevo bebé que esperan será su segundo hijo. La pareja ha decidido darle un hermanito a su hijo Darío, que ya ha cumplido los dos años. Desde la propia publicación que ha anunciado la noticia en exclusiva, también destacan el deseo del tenista y la modelo de ampliar la familia. No querían que sus hijos se llevasen demasiado tiempo, para así asegurarse de que sean los mejores compañeros de vida y compartan vivencias a la par.