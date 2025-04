Santiago Cañizares, devastado tras romper con su novia: "No puedo ni salir de casa".

Santiago Cañizares ha roto con su discreción en lo que se refiere a su vida sentimental y se ha sincerado en "Radio Marca" sobre el doloroso momento que atraviesa. Tal y como ha desvelado el exportero de fútbol, está pasando por una ruptura sentimental y está totalmente roto por esta separación.

Sobrepasado por el desamor

Cañizares ha reconocido que no está por su mejor momento. "Las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado", ha confesado el exguardameta. Aunque no era su mujer, ha desvelado que "cambié mi vida por amor y ahora eso juega en mi contra".

Aunque no esperaba volver a encontrar el amor tras su segunda separación, encontró a una persona que le devolvió la ilusión. "Mi segunda separación ha sido también dolorosa. Dije que 'nunca más' y me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. He vivido lo más bonito del amor con esta última relación", ha revelado Cañizares.

El exportero del Valencia se ha arropado en sus hijas, en las que se está apoyando tras esta dolorosa separación. "Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas, actualmente jugando de portero en Portugal, me llama todos los días. Tengo muchos viajes pendientes, pero llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa", ha explicado el exfutbolista. "Soy consciente de que no hay vuelta atrás. No me gustan los químicos, soy de agua y tila estos días. He visto vídeos para tratar el tema psicológicamente. Entiendo a quien le haya costado superar esto. Reconozco que estoy muy sensible", ha finalizado Cañizares, siendo ahora consciente de lo que se sufre por amor.

Currículum sentimental

Cañizares ha pasado por el altar dos veces. La primera fue en 1992 con Marina Conchello, con la que tuvo tres hijos: Carlota, Lucas y Olivia. En 2008, el exdeportista se volvió a casa conMayte García. De este segundo matrimonio nacieron Sofía, y los trillizos India, Martina y Santi, fallecido de un tumor cerebral en 2018.