Mayte García, exmujer de Cañizares, narra cómo su hijo se despidió de ella al intuir su muerte

"La muerte de un hijo no se supera nunca, pero se aprende a convivir con ella. Te puede más el amor que el dolor por su ausencia". Con estas palabras, Mayte García abrió su impactante testimonio en "Madres: desde el corazón", emitido en MiTele Plus. En conversación con Cruz Sánchez de Lara, la exmujer de Santiago Cañizares revivió el duro proceso de perder a su hijo Santiago, uno de los trillizos que tuvo con el exfutbolista, quien falleció a los cinco años.

Coma irreversible

El pequeño fue diagnosticado erróneamente con una meningitis vírica "hasta que le dio una convulsión y entró en coma". Era la víspera de Reyes cuando su estado se agravó de forma irreversible: "No había reversión para ese coma y decidimos cambiarlo de hospital". En este nuevo centro, un residente advirtió que el diagnóstico no era correcto. "O era una enfermedad rara o un tumor cerebral", les informaron.

Santiago Cañizares y Mayte García en la boda de Andrea Prat y Jacobo Millán en 2015 GJB ©GTRESONLINE

Para García, aceptar la inminente pérdida de su hijo fue desgarrador. Sin embargo, el niño parecía tener una intuición sobre su destino: "Él hizo varios intentos de despedirse... Le dieron varias paradas cardiorrespiratorias y yo me volvía loca. Salía al pasillo del hospital gritando 'por favor, salvad a mi hijo'". En su testimonio, ha recordado el momento en el que su hijo intentó comunicarle su adiós.

"Para mí lo más difícil fue despedirme de mi hijo. Él todo el rato se tocaba el pecho y me señalaba así con el dedo hacia arriba y yo le decía: 'Santi, ¿te duele el corazón, te duele el pecho?'. Y me hacía que no con la cabeza". Fue entonces cuando Mayte le preguntó directamente si se estaba despidiendo. "Me hizo así con la cabeza".

Lo importante en la vida

El pequeño falleció el 23 de marzo de 2018. "Se te para la vida", recuerda con dolor. Sin embargo, con el tiempo, ha encontrado un nuevo equilibrio. "Soy feliz, he conseguido ser feliz otra vez y pensaba que no lo iba a conseguir", admite. Su motivación han sido sus hijas: "Necesito que crezcamos juntas en este proceso. Hemos sido elegidas y tocadas por una varita para que seamos conscientes de lo que verdaderamente importa en la vida".