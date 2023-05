Santiago Pedraz reaparece públicamente tras su ingreso hospitalario junto a su novia, Elena Hormigos

Santiago Pedraz ha reaparecido públicamente después de su ingreso hospitalario junto a su novia, Elena Hormigos. El juez y su pareja asistieron ayer a Las Ventas para disfrutar de la última corrida de la Feria de San Isidro. El ex de Esther Doña y la licenciada en Derecho llegaron sonrientes a la Puerta de Arrastre, derrochando complicidad entre ambos. Pedraz no se separó de Elena Hormigos, que no dudó en lucir su barriguita de embarazada con un bonito vestido ceñido.

La lluvia no estropeó la velada y, aunque tuvieron que estar bajo el paraguas durante toda la faena, ambos se mostraron muy enamorados y cariñosos. Elena Hormigos desveló encontrarse "bien" y el juez confesó que todo marcha "muy bien", en lo que al embarazo se refiere. La pareja no quiso pronunciarse más sobre su relación y sobre cómo están viviendo esta etapa, pero lo cierto es que se les ve muy felices y Pedraz se mostró muy caballeroso con su pareja frente a la prensa, cuidándola y protegiéndola.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos GTRES

El ex de Esther Doña volvía a la esfera pública después del revés de salud que vivió el pasado mes de abril. Santiago Pedraz estuvo ingresado varios días en el hospital por un cólico y Elena Hormigos no se separó de él en ningún momento durante su estancia en el centro sanitario. Este susto llegaba justo después de anunciar la llegada del primer hijo en común de la pareja, una noticia que les llenó de una "alegría tremenda".

Su relación sentimental salió a la luz el pasado mes de noviembre y ambos sintieron un flechazo al conocerse. Tan solo cuatro meses después de comenzar su romance, la pareja anunciaba el embarazo de Hormigos. Según la periodista Beatriz Cortázar, "no estaba en las quinielas pero sí es muy deseado". Pedraz se convertirá en padre por cuarta vez junto a la licenciada en Derecho, noticia que no sentó nada bien a Esther Doña, la que fue su prometida hasta el mes de agosto. "Me parece bastante irresponsable. Ella viene de un divorcio y él ha tenido un divorcio y dos prometidas… Y de repente te embarazas", declaraba la viuda del marqués de Griñón en 'Y ahora Sonsoles' cuando se desveló la noticia. Pero lo cierto es que en todas sus intervenciones públicas, ambos se han mostrado de lo más enamorados y esperan con muchísima ilusión el día del nacimiento del bebé.