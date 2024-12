Sara Carbonero, devastada por la muerte de una amiga en Nochebuena: "Tu sonrisa vivirá siempre en mi memoria"

Sara Carbonero ha recibido una triste noticia en víspera de Nochebuena. La periodista ha sufrido la triste pérdida de una amiga cercana y, rota de dolor, le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida en su perfil de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores.

“Bea, cómo te gustaba esta canción. Te voy a echar mucho de menos. Nuestras conversaciones de madrugada, nuestra intuición sobre cómo estaba cada una", ha comenzado diciendo en un story junto a la canción "Hablar de nada" de Viva Suecia. "No es justo, no entiendo la vida. No me lo creo”, ha dicho ante la peor de las noticias. Un texto que ha concluido gritando a los cuatro vientos que te quiero y te querré siempre. Tu sonrisa vivirá siempre en mi memoria. Descansa, cariño", ha finalizado, añadiendo unos emojis de un corazón roto.

El mensaje de Sara Carbonero tras la muerte de una amiga Instagram

Sara Carbonero afronta el final de 2024 con una inesperada pérdida de un ser querido. Este año se ha visto obligada a tener que despedirse de varias personas muy queridas. En agosto, la periodista recibió una noticia similar. "Nunca, nunca te vamos a olvidar. Va a ser muy difícil vivir sin ti. ¡Qué puto dolor! Qué injusto...", escribió en Instagram.

Un año convulso

El pasado mes de marzo la periodista hizo saltar todas las alarmas tras publicar un reflexión desde el hospital. Sara Carbonero ha sido el mayor apoyo de su madre estos últimos meses, cuando atravesó un bache de salud.

En el terreno personal, la comunicadora ha tenido que hacer frente a numerosos rumores sobre una posible ruptura con Nacho Taboada, con el que mantiene una consolidada -y discreta- relación. A pesar de haber acaparado todos los titulares, la pareja ha sabido superar esa pequeña crisis y despide el 2024 igual de enamorados que el primer día.