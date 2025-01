Primer deseo de Sara Carbonero para 2025: "Trabajarme, saber quién soy..."

Sara Carbonero despedía 2024 con un mensaje desgarrador al reconocer que el anterior había sido "el peor año de su vida". Pero, a pesar de ello, ha querido sacar un lado de positivismo, a pesar de su constante lucha contra el cáncer. Era el pasado mes de octubre cuando la ex de Iker Casillas rompía a llorar al recoger su premio ELLE: "Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo y que yo voy a ser una paciente oncológica toda mi vida. He aprendido a convivir con la incertidumbre, y también a abrazarla. He hecho un gran trabajo personal en este tiempo y he mirado mucho para dentro", reflexionaba entonces.

Su perfil personal de Instagram es un fiel reflejo de sus reflexiones, de sus mensajes de amor a sus hijos, sus cartas sinceras a sus amigas, sus pensamientos desde el hospital.... Ahora reconoce que afronta con ilusión el nuevo año.

Porque aunque 2024 ha estado cargado de malos momentos, Sara prefiere quedarse con las enseñanzas que ha sacado de todos ellos. "Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme a despedirlo. Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo. Y algún día, no dolerás", ha comenzado. "Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos. También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo", ha revelado.

"De cara a los próximos 365 días os deseo mucha salud y amor para todas y todos. Coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra. Dicen que la vida no está para comprenderla, está para vivirla. Y qué cierto es. Y ojo, que respirar no es vivir. A partir de ahora vamos a vivir como si cada día fuera el último de nuestras vidas", destaca. Y aconseja a sus fans que este año abracen, digan "te quiero"', hagan locuras, escuchen música y que "los arrepentimientos vengan no por lo que hacemos sino por lo que dejamos de hacer". "Ese es mi propósito y ninguno más, que luego no los cumplo. Trabajarme, saber quién soy, enmendar errores y hacer sentir mejor a los míos. Y nunca, nunca, perder la fe. Adiós 2024, te puedes ir por donde viniste. Cerramos ciclo y despegamos. Feliz año nuevo", concluye su post.