Los secretos de Juan Avellaneda, al descubierto: de ser abuelastro a quién fue su primera pareja famosa

Juan Avellaneda ha sido el último invitado al podcast "La mala reputación" de Nacho Gay para "Vanitatis". El diseñador de moda, a pesar de ser una persona muy reservada en lo que respecta a su vida privada y sentimental, ha concedido una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha y ha desvelado algunos detalles desconocidos de su intimidad, como que es, a día de hoy, abuelastro.

"Hemos podido saber que Sergio, tu marido, tuvo una relación anterior en la que tenía hijas y que, por lo tanto, tú, ahora, eres abuelastro", ha declarado Nacho Gay, dejando boquiabierto a Avellaneda. "Estoy flipando, pero ¿tú de dónde has sacado todo esto?. Este tema me matan por ahí. No te puedo contar demasiado, me acabo de poner hasta rojo. Sí, te lo puedo confirmar. Estamos en ese momento. Soy abu Joan. Se me da bien y mira que yo no soy nunca de niños…pero, no, me divierte mucho. Al final, construir tu propia familia es algo súper bonito y esto es un regalazo que me ha hecho Sergio y me han hecho sus hijas, pero, si es verdad que siempre hemos intentado mantener la privacidad. Es más, esto no ha salido en 12 años", ha explicado el diseñador sobre su familia.

Pero este no ha sido el único titular de la entrevista que está dando de qué hablar. Más sincero que nunca, Juan Avellaneda se ha sincerado sobre su primera pareja, Máximo Huerta, uno de los rostros más conocidos de nuestro país y con el que se le relación sentimentalmente en 2018. "De esto yo te paso palabra. Es alguien al que tuve mucho cariño y tuve mucho aprecio. Bueno, fue mi primera pareja. Ya cuando has cortado con alguien…de los ex tampoco hay que hablar. Es divertido si tienes "hate", pero…No es el caso, pobre", ha confirmado el diseñador sobre el que fue Ministro de Cultura y Deportes. Aunque acabaron bien, a día de hoy, no se hablan, tal y como ha revelado el amigo de Tamara Falcó.

Además de cuestiones relacionadas con su vida sentimental, Juan Avellaneda ha hablado de su lucha contra el cáncer de testículos del que fue diagnosticado con tan solo 27 años y que decidió hacer público durante la pandemia a través de un vídeo en colaboración con la Asociación España con la única finalidad de concienciar sobre esta enfermedad. "De hecho, tengo que reconocer, que quizás esto sale dentro de poco, porque hicimos un vídeo, que aún estamos revisando un poco todo, porque parece que me ha vuelto a salir algún bultito. ¿Sabes qué pasa? Que es una zona muy sensible, yo lo noté la primera vez, porque me dolía y ahora llevo un año. Estamos en pruebas otra vez. Me han dicho que está todo bien, pero quedan cosas por hacer. Curiosamente, me ha pasado lo mismo que la primera vez, que lo he ido atrasando un poco", ha desvelado el diseñador.