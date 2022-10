Juan Avellaneda empatiza con su amiga Tamara Falcó: “A mí también me fueron infiel”

La historia de desamor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue generando interés entre la opinión pública. Los ojos están puestos en la marquesa de Griñón, que se apoya en su fe y en sus seres queridos para sobrellevar este amargo episodio de la mejor manera posible. Uno de sus pilares fundamentales es Juan Avellaneda, su íntimo amigo, que ha revelado cómo se encuentra la aristócrata en la presentación de la última colección de The Macallan, la célebre firma de whisky escocés.

“Yo la veo bien. Ya lo dijo Isabel Preysler el otro día, lo importante es que ella esté bien y que esté feliz. Nos puede pasar a todos... De hecho, yo pasé por algo similar hace 15 años, así que le dije: ‘Te entiendo perfectamente y la vida continúa’. Lo importante es que mi amiga esté tranquila y feliz”, señala el diseñador.

Sobre los rumores que aseguran que Tamara Falcó podría haber retomado el contacto con Íñigo Onieva, el modista se muestra algo incrédulo y escéptico: “No tengo ni idea, pero cuando yo intenté hablar con ella mientras se encontraba en Lourdes, no pude. Mientras está allí, está como libre de móviles, fue a ese sitio para desconectar. Todos hemos hecho un esfuerzo por no molestarla con el móvil, pero si ella ha hablado con él, eso no lo sé”.

Juan Avellaneda en el evento de The Macallan FOTO: Fernando de Blas GTRES

Además, Juan Avellaneda descarta que Tamara Falcó dé una segunda oportunidad a Íñigo Onieva, por muchas esperanzas que el empresario tenga puestas en su misión: “Ella lo dijo en su momento, que no veía posibilidad de reconciliación. Me acojo a palabras de ella. Ella no lo veía, luego, si la cosa evoluciona... Pero ella ya lo dejó muy claro”.

Lo cierto es que Juan Avellaneda entiende a la perfección por lo que está pasando su amiga Tamara, porque él también sufrió hace años una deslealtad: “Mi expareja tenía una relación paralela en otro sitio, en Estados Unidos, entonces, claro, hay cosas que no perdono. No olvido. Fue el peor momento de mi vida, me destruyó. Anímicamente me dejó muy hundido pero, gracias a eso estoy en el mejor momento de mi vida con la persona que me ha hecho descubrir qué es el amor realmente”.

Ahora, Juan Avellaneda mantiene una bonita relación con Sergio Corbera, con quien contrajo matrimonio recientemente, y no hay más que ver cómo se le iluminan los ojos cuando habla de él para entender que lo suyo es puro amor.