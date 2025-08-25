Sergio Peris-Mencheta vuelve a trabajar dos años después de ser diagnosticado de leucemia

Su fortaleza y coraje son extraordinarios. Un ejemplo para todos aquellos que, desgraciadamente, padecen una leucemia. Sergio Peris-Mencheta sabe sufrir, pero también luchar contra una enfermedad que le estaba minando por dentro.

Y ahora nos llega la feliz noticia de que, tras dos años de tratamiento, ha vuelto al trabajo. Un triunfo profesional para quien ha visto la muerte tan de cerca.

El actor protagoniza la película “El tigre”, un filme rodado durante las últimas cinco semanas más en tierras estadounidenses, exactamente la localidad de Alburquerque en Nuevo México.

Hasta allí se fue en buena compañía, con su mujer, Marta Solaz, y los dos hijos de ambos, Río y Olmo. Marta lleva a su lado desde hace más de veinte años y es su mayor apoyo en esta etapa de recuperación vital y artística.

Sergio Peris-Mencheta @ Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

En un mensaje subido a sus redes sociales, Sergio agradece “la confianza que han puesto en mí el director de la película y su equipo, sabiendo que sigo en periodo de recuperación. Soy verdaderamente feliz ante este regreso tan deseado”.

Además, ha recibido este mes una distinción muy especial, la Orden del Mérito Civil, un reconocimiento que otorga el Rey Felipe VI. El maestro de ceremonias, que fue muy íntima y discreta, fue el cónsul de España en Los Ángeles, quien manifestó que “Sergio nos ha dado un ejemplo que nos ha impresionado, y nos deja admirados. La suya es una lección de humanidad sobre cómo se puede afrontar dignamente la adversidad”.