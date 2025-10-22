Estos son los 9 titulares más impactantes de la entrevista de Irene Rosales en una revista del corazón

Casi han pasado ya dos meses desde que la revista Semana anunciara en exclusiva la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. Una ruptura que se producía en términos cordiales y que ponían fin a 11 años juntos, 9 de matrimonio y dos hijas en común. Desde entonces, la pareja ha tomado caminos distintos. El Dj se ha trasladado a una vivienda cercana al hogar conyugal para estar más cerca de sus hijas, que son su prioridad. Por su parte, la influencer sevillana ha comenzado una relación con Guillermo, un empresario sevillano que le ha devuelto la ilusión.

En una sincera entrevista con la publicación, Irene Rosales revela todos los detalles de su mediática separación del hijo de Isabel Pantoja, los motivos que le llevaron a dar ese paso al frente, su incipiente relación con Guillermo e incluso aclara si llevaba una doble vida como algunos han apuntado durante las últimas semanas . Estos son los 9 titulares más impactantes de la entrevista de Irene Rosales en la revista Semana:

-"Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo"

-"Mi relación se ha roto porque he sido más madre que esposa"

-"Nunca he sido infiel a Kiko"

-"Mi matrimonio con Kiko terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver con mi separación"

-"Kiko y yo tomamos la decisión de separarnos de mutuo acuerdo cuando volvimos de nuestras vacaciones"

-"A Kiko le he dado las explicaciones que creía necesarias"

-"Me ha costado más hacer entender a mis hijas que no está mi madre que el hecho de que Isabel Pantoja no esté presente"

-"Por primera vez pienso en mí y me priorizo. Soy joven, solo tengo 34 años y me merezco vivir y disfrutar de la vida"

-"Estoy feliz, estoy muy bien y no voy a negar a admitirlo"