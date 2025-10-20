Toño Sanchís le explica al juez por qué no paga a Belén Esteban y le pasa la bola a su mujer

La lucha de Belén Esteban contra Toño Sanchís continua en los tribunales. Como era de esperar, el enfrentamiento entre la acusación y la defensa es duro, a la hora de ofrecer al juez su versión sobre las desorbitadas comisiones que se le llegó a cobrar a la colaboradora. El representante de la protagonista ha sido señalado como el responsable, pero también se apunta a Lorena Romero, su mujer, además de administradora de la empresa por la que se llevó a cabo el presunto delito que se discute en los tribunales.

Al mánager de famosos se le acusa de un delito de apropiación indebida continuada desde el 2009 al 2015, cuando se descubrió el pastel. Fue un auténtico tsunami mediático que destruyó el imperio de Sanchís, perdiendo a todos sus representados y convirtiéndose en protagonista de la noticia. Ahora se defiende, lo que pasa por hacer compartir responsabilidades con su esposa, como así ha hecho este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid.

La versión de Toño Sanchís en el juicio

La Fiscalía pide para el enemigo de la colaboradora de ‘No somos nadie’ una pena de tres años y medio de prisión, además de la correspondiente indemnización económica por el daño ocasionado. Y es que aún le falta por pagar 339.549 euros, lo que podría aumentarse considerablemente si el juez atiende a la solicitud de la acusación. Piden para él cuatro años y medio de cárcel y el pago de 475.571 euros. La defensa de Toño Sanchís pide la libre absolución, al considerar que no ha cometido delito alguno.

Belén Esteban se reencuentra con Toño Sanchís en los juzgados Europa Press

El acusado cree que ha podido demostrar en sede judicial que es inocente y que el equipo legal de Belén Esteban no ha podido “probar nada” en su contra. Así lo ha asegurado a su salida de la Audiencia Provincial, declarándose “satisfecho” por cómo se había desarrollado la vista. Una en la que se ha negado a responder a las preguntas que le hacían los abogados de su exrepresentada, limitándose a seguir su estrategia con su letrado. Así es como ha detallado que su esposa creó Agencia de Servicios Lorant S.L. en el año 2000, de la que él era socio al 50%. Pero mantiene que las cuentas pasaban por Lorena y que él “no decidía absolutamente nada”. Lo suyo era la comunicación con los medios y los contratos de sus clientes.

Belén Esteban era su representada más famosa y la que más dinero amasaba en las cuentas de la empresa. Un 20% era la comisión que se le cobraba en todos sus contratos, como así se estipuló en 2009 cuando fichó a Toño Sanchís. Un buen porcentaje de ‘belenazos’ que rompían los audímetros, exclusivas en revistas que ampliaban la tirada de ejemplares y muchas horas a la semana en programas de televisión. Pero un día, supuestamente de manera verbal, Belén y Lorena hablaron de subir la recompensa por su labor de intermediación al 30%. No hay nada firmado. Él se desentiende de todo, pues mantiene que él era un simple asalariado más de la empresa.

Toño Sanchís en la vista judicial Gtres

Aun así, la justicia ya dictó sentencia en su día por lo civil, sentenciando a Toño Sanchís como culpable. No ha hecho frente a la deuda contraída y excusa esto a que fue la agencia la condenada a pagar, no él en primera persona, y que la empresa entró en concurso de acreedores. Pero además no confían en los números que hizo la defensa de Belén Esteban, manteniendo que han bailado las cifras hasta en 80.000 euros. Aun así, no logra encontrar explicación al motivo por el que se cobraron comisiones superiores a las acordadas con la cliente. Del 20% se pasó al 30% de manera verbal. Pero había algunas en las que Belén no cobraba ni un céntimo, pues la comisión era del 100%.