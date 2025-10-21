Arantxa Sánchez Vicario, nueva derrota judicial en Miami: las costas por impago de manutención agravan su pulso con Santacana

La tormenta judicial entre Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana suma un nuevo capítulo en los tribunales de Miami, según publica Paloma Barrientos en Vanitatis. La que fuera número uno del tenis mundial ha sido condenada a pagar las costas derivadas del impago de manutención a su todavía marido, en una resolución firmada por la magistrada Yadira Pedraza del condado de Miami (Florida). La cantidad, algo superior a los mil setecientos dólares, responde a los honorarios del abogado de Santacana, los servicios del intérprete y los intereses generados por los retrasos en los pagos.

Según consta en la resolución judicial, el tribunal determinó que Sánchez Vicario incumplió su obligación de abonar la manutención de sus hijos durante quince meses consecutivos. No fue hasta el 12 de diciembre de 2023 cuando la deportista regularizó los pagos, cinco meses después de que Santacana presentara la reclamación formal, en julio del mismo año. La sentencia establece, además, que el empresario tenía derecho a recuperar los gastos derivados del proceso judicial.

Cantidades "razonables"

El documento detalla las cifras con precisión: 961 dólares en honorarios previos a la audiencia, 260 dólares correspondientes al coste del intérprete y 550 dólares por la asistencia del abogado, el señor Padrón, durante la vista. La jueza consideró que todas las cantidades eran "razonables y ajustadas al trabajo profesional realizado".

La extenista Arantxa Sánchez Vicario (c) a su llegada al último día del juicio por alzamiento de bienes, en la Ciutat de la Justícia, a 15 de septiembre de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). Hoy es el último día del juicio contra la tenista Arantxa Sánchez-Vicario, y su exmarido, Josep Santacana, por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que se enfrentan a una pena de hasta cuatro años de prisión por ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros. 15 SEPTIEMBRE 2023;BARCELONA;CATALUÑA;ÚLTIMO DÍA JUICIO ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO Alberto Paredes / Europa Press 15/09/2023 Alberto Paredes Europa Press

El caso, que parece no tener fin, es solo uno de los muchos frentes abiertos entre la extenista y su exmarido. Ambos continúan legalmente casados a la espera de que se dicte sentencia definitiva en el proceso de divorcio, previsto para celebrarse entre el 18 y el 22 de mayo de 2026. Será un juicio sin jurado y en formato presencial, el desenlace de una batalla que comenzó oficialmente en 2018, cuando Santacana presentó la demanda de separación tras casi una década de matrimonio.

Antes de esa cita, el próximo 21 de noviembre, ambos volverán a verse las caras en una nueva audiencia. En esta ocasión, será para debatir una moción presentada por Sánchez Vicario, en la que solicita que el tribunal obligue a su expareja a rendir cuentas por no entregar la documentación financiera requerida y, además, para impedirle la venta de bienes conyugales mientras el proceso siga abierto.

A pesar de las tensiones judiciales, la relación como padres se mantiene estable. "Nuestros hijos tienen una vida emocional tranquila y las decisiones importantes las tomamos juntos", declaró Santacana hace un tiempo en una entrevista con Vanitatis. De hecho, ambos comparten la custodia de los menores y se comunican habitualmente por temas relacionados con ellos.

Mientras la extenista intenta rehacer su vida entre Miami y España, el empresario ha rehecho la suya con una nueva pareja, con la que ha tenido otro hijo. Sin embargo, la sombra del litigio continúa proyectándose sobre ambos. Lo que comenzó como una historia de amor de cuento en el castillo de Perelada en 2008 se ha convertido, casi dos décadas después, en una interminable partida de desgaste judicial.