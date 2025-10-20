Loles León se rompe al hablar del calvario que ha sufrido por su nieto

Loles León siempre ha sido muy coqueta y ha demostrado estar llena de vitalidad. Por eso quizá se resistía a aceptar papeles de abuela, pues no se veía tan cómoda desempeñando este perfil en el set de rodaje, aunque sí lo haga con orgullo en la vida real. Ha defendido muy bien su trabajo como abuela en apuros en ‘Padre no hay más que uno’, pero de lo que presume realmente es del regalo que le hizo la vida cuando llegó al mundo el niño de sus ojos: su nieto Telmo.

La actriz siempre ha sido muy discreta en cuanto a su vida privada y ha logrado mantener esta parcela de su intimidad alejada del interés mediático. Poco o nada ha desvelado ella con el paso de los años, a pesar de ser un rostro habitual en el cine, el teatro, la televisión y de todo sarao que se precie entre alfombras rojas y eventos. Pero aquí muestra su lado más divertido y aleja los focos de sus seres queridos, que ocupan un discreto plano. Pero no ha sido así en su última entrevista, donde se ha abierto como nunca al hablar de su faceta como madre soltera, de las dificultades para criar a un hijo y también de lo que ha sufrido por su único nieto.

Loles León, de madre soltera a abuela sufridora

La afamada intérprete, mítica ‘chica Almodóvar’, se ha sentado a confesarse con Cruz Sánchez de Lara en ‘Madres: desde el corazón’. Desde su espacio en Mediaset, Loles abría el melón sobre la injusticia al valorar a los progenitores: “Hay padres malos y madres malas. Hay padres buenos y madres buenas”. No quería entrar en detalles, sobrevolaba una cuestión y la entrevistadora atajó, haciendo mención al drama que sufre su entrevistada, dejándola claro que entiende por lo que ha pasado.

Loles León con Cruz Sánchez de Lara Madres, desde el corazón

“A un niño no le puedes dejar sin sus dos pilares fundamentales, porque si le quitas las barandillas, cuando esté en un puente se caerá”, lanzaba la periodista. Loles León le coge el testigo y habla sobre cómo su exnuera ha puesto trabajas para que ella vea a su nieto, así como su hijo pueda disfrutar de su niño: “No puedes dejar a un niño solo con un progenitor. Tienen que ser los dos. Compartiendo la educación, el amor, la cultura, el aprendizaje, la fuerza, las herramientas paras que sea un hombre bueno y seguro. Los niños son los que pagan este pato. No puede quedarse un niño sin conocer a su familia paterna porque es su tribu”.

Esto lo lleva sufriendo la actriz desde hace 12 años, denunciando lo injusto que ha sido no solo para su hijo como padre o para ella como abuela. Especialmente para el niño, a quien le han limitado poder estar con su familia paterna. Pero parece ser que el problema se ha solucionado y él mismo lo ha solicitado: “Ha sido él y no lo ha logrado ninguna jueza, ningún abogado, ni ningún padre, ni ninguna madre. Ha sido él”, dice con orgullo del paso dado por su nieto para reclamar tener contacto con los suyos.

Loles León sabe muy bien los problemas que puede arrastrar un niño que crece alejado de una figura paterna. A su hijo le sucedió, pues ella es madre soltera. Algo especialmente complicado en los años setenta: “Ser madre soltera implicaba la palabra peligro, riesgo y, sobre todo, pagabas un peaje”. Lo pasó muy mal para sacar adelante a su retoño, trabajando a destajo y endeudándose para cumplir sus sueños y asegurarle un porvenir a su hijo. Aun así, dice tener “complejos en el sentido de la maternidad” y es que denuncia que no la pudo disfrutar y que “me cerró muchas puertas”.