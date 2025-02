Shakira, hospitalizada en plena gira: "Estoy muy triste de no poder subir al escenario"

Shakira se ha visto obligada a cancelar un concierto de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran” a consecuencia de un problema de salud, tal y como ella misma ha informado a través de un comunicado que ha publicado en sus redes sociales. “Lamento informarles de que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, comienza diciendo la cantante.

Estaba previsto que este domingo se reuniera con su público de Lima, pero por prescripción médica debe guardar reposo. “Los médicos me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche, lamenta la artista, que añade: “estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran ilusión y emoción para reencontrarme con mi querido público peruano”.

La cantante colombiana promete reagendar el concierto en cuanto le sea posible y se encuentre mejor de salud: “Espero mañana estar mejor y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Me equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”.

Shakira concluye su comunicado agradeciendo la compresión de su público y recordándoles lo mucho que les quiere.