Shakira, sobre las indirectas en sus canciones a Gerard Piqué: " No soy una diplomática de la ONU, soy una artista y, sobre todo, una mujer"

Shakira ha sido esta semana la portada de la revista "Hola". La artista ha concedido una de sus entrevistas más esperadas en la que ha hablado sobre su nueva vida en Miami y ha hecho un balance sobre el exitoso, y a la vez convulso, año que ha vivido desde que anunció su separación con Gerard Piqué. La colombiana está muy feliz de haber fijado su residencia al otro lado del charco y haber abandonado Barcelona para siempre junto a sus pequeños, Sasha y Milan. Desde abril, la cantante disfruta en Estados Unidos de una vida mucho más tranquila y sin paparazzis en la puerta, uno de los motivos que motivó la ex de Gerard Piqué a comenzar una nueva vida lejos de nuestro país.

"Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta", desvela Shakira sobre la nueva etapa de Sasha y Milan en Miami. Según la colombiana, ahora los pequeños disfrutan de una vida "libre y normal, como dos niños comunes, no como hijos de celebridades". La artista, tal y como ha desvelado al anterior medio citado, está muy sorprendida por la rápida adaptación de sus retoños, algo que le causó muchísimo quebraderos de cabeza antes de mudarse. "Me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición", revela la cantante.

El look de la venganza de Shakira a Piqué. @shakira

Shakiranecesitaba salir de Barcelona y cerrar ese capítulo de su vida después de separarse de Gerard Piqué. "Los años que estuve allí me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria y de donde realmente está mi trabajo, que es en Estados Unidos", sentencia. Es innegable que la artista ha resurgido de sus cenizas después del gran desengaño amoroso y ha vuelto a estar en la primera línea de los cantantes más escuchados a nivel global.

De toda esta experiencia, Shakira ha sacado muchas cosas positivas. "Lo que he aprendido es que pensé que era mucho más frágil de lo que soy. He entendido que el ser humano tiene una resiliencia enorme y que puede superar cualquier cosa", confiesa. Lo único que desea es que sus hijos se rodeen siempre de amistades verdaderas ya que, como ella misma ha dicho en la entrevista, "serán su soporte emocional en el futuro, como han sido para mí los míos. La amistad es más larga que el amor". Sobre sus letras a Gerard Piqué, la artista asegura no arrepentirse de ninguna de sus canciones. "Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, sobre todo, una mujer", reivindica, orgullosa, sobre su trabajo. Guste o no, la colombiana bate récords de escuchas con cada uno de sus lanzamientos musicales y se ha convertido en una de las mujeres más virales del año, sobre todo con su sesión con Bizarrap, dedicada íntegramente al padre de sus hijos y a su nueva pareja, Clara Chía.