Shakira, Carmen Borrego y Sonsoles Ónega, protagonistas de las portadas del corazón

La cantante Shakira ha concedido una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! en la que se muestra más sincera y valiente que nunca. La artista, todavía más empoderada, reflexiona sobre su pasado, el amor por sus hijos, su vida en España y sus proyectos futuros.

Genoveva Casanova sigue despertando interés tras sus imágenes junto a Federico de Dinamarca. La mexicana se ha aislado en el palacio de Arbaizenea, en San Sebastián, propiedad de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, hasta que pase la tormenta mediática. Su paradero era una de las incógnitas que han recorrido corrillos, chats y redacciones en la última semana y ha sido la revista la que ha descubierto dónde se encuentra. Aunque hace 16 años que se rompió el matrimonio, el duque de Arjona y su exmujer mantienen una relación excelente, así que no ha sido esto impedimento para que la filósofa disfrute con frecuencia de esta espectacular construcción del siglo XIX, rodeada de extensos y frondosos jardines. Allí pasó una temporada recientemente, durante la convalecencia de la embolia pulmonar que sufrió, el pasado julio, y terminó derivando en un infarto pulmonar, por el que estuvo ocho días hospitalizada. Suele acudir también cuando necesita escribir y encontrar la calma y la paz que, ahora más que nunca, necesita.

Sorprendente ha sido la separación de Chenoa y su marido Miguel Sánchez Encinas: "No es una ruptura, es una separación temporal", declara a ¡Hola! La revista te ofrece todos los detalles del distanciamiento entre la artista y el médico, un año y medio después de su boda.

Sonsoles Ónega lleva días siendo protagonista de la actualidad después de que durante la firma de ejemplares de su libro, "Las hijas de la criada", en la Plaza de Callao en Madrid, le sorprendiera la Reina Letizia. Aunque ya se sabía que son grandes amigas, nadie se esperaba que la Reina esperara la cola para pasar unos minutos con su amiga y que la periodista le firmara el ejemplar de su libro. Protagonizaron un momento de lo más entrañable.

Miguel Bosé ha sufrido un nuevo bache de salud. Después de varios problemas en su voz, el artista se ha enfrentado ahora a una nueva cirugía. Eso sí, no estaba relacionada con su instrumento de trabajo, sino con su espalda. Tal y como ha podido saber Semana en exclusiva, ha sido intervenido quirúrgicamente en una prestigiosa clínica de Barcelona para no perder movilidad. Un delicado momento sobre el que este medio posee todos los detalles, entre otros, el tiempo que ha tenido que permanecer ingresado. Al cantante ahora no le quedará más remedio que dar un frenazo en seco y parar su agenda.

Cumbre familiar de las Campos: Se quitan el luto en el bautizo del nieto de Carmen, titula la revista Lecturas. El bautizo del nieto de Carmen Borrego reúne a toda la familia. La celebración pone fin al enfrentamiento que distanció durante meses a Carmen de su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo.

El bautizo del nieto de Carmen Borrego es también portada de la revista Diez Minutos. Dos meses después de despedir a María Teresa Campos, el clan se reunió en Madrid para bautizar a Marc, hijo de José María Almoguera. Madre e hijo parece que han acercado posturas.