Sofía Cristo rompe su silencio y señala a un culpable: "Siempre ha habido una mano negra"

Ayer amanecíamos con una sorprendente noticia. Bárbara Rey y sus dos hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr. se sentaban en el banquillo de los acusados el próximo lunes 24 de junio por un presunto delito de alzamiento de bienes, que se habría llevado a cabo para simular "una situación de indefensión económica", con el único objetivo de no saldar una deuda con la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros. La Fiscalía de Madrid solicita tres años de prisión a la vedette y dos años y seis mese a sus descendientes.

Horas después de conocer la noticia se cancelaba el juicio por uno de los acusados se encontraba en "paradero desconocido", quedando aplazada esta cita judicial hasta nuevo aviso. Desque que se desveló la noticia, ninguno de los involucrados se había pronunciado sobre el asunto hasta ahora. La hija de Bárbara Rey ha sido la primera en opinar públicamente sobre la acusación a su regreso del Orgullo de Canarias, donde ejerció de DJ. Sofía Cristo, muy tranquila, ha desvelado que "ya se aclarará todo cuando se tenga que aclarar y os daréis cuenta de las cosas, de cómo son".

La hija de Ángel Cristo lo tiene claro y está convencida de que este conflicto ha salido a la luz porque "siempre ha habido una mano negra". Después de la cancelación del juicio, la artista ha afirmado que ella no era la acusada que se encontraba en "paradero desconocido". "Dijeron que yo ayer me marché y me fugué después de saber que posiblemente podría ir a la cárcel y estaba trabajando", ha aclarado Sofía Cristo sobre el revuelo mediático que ha generado su actuación en el Orgullo de Canarias.

El viaje de la hija de Bárbara Rey a Las Palmas ha sido muy comentando en redes y no ha pasado desapercibido por la opinión pública. Sofía Cristo ha colgado unos post en su cuenta de "Instagram" de su gran actuación de anoche junto a la siguiente frase: "Gran noche en uno de los mejores meses del año". La DJ, ajena a su inminente juicio, le restaba importancia a la imputación de toda la familia por presunto delito de alzamiento de bienes y la petición de cárcel por parte de la Fiscalía. Como ha dejado claro en su última intervención pública, todo se aclarará y confía plenamente en que todo saldrá bien.