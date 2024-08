Sofía Cristo da un paso más y demanda a Ana Herminia

Sofía Cristo ha decidido emprender acciones legales contra Ana Herminia, la novia de su hermano Ángel Cristo Jr. Según han informado en TardeAr la hija de Bárbara Rey considera que las declaraciones públicas de Herminia le han causado "daños y prejuicios" además de secuelas psicológicas. "Es una demanda por lo civil que seguirá la demanda de Bárbara Rey también contra Ana Herminia" ha informado la comunicadora.

Ana Herminia y Ángel Cristo Jr Gtres

Además, Taulés ha desvelado los motivos por los cuales Sofía ha decidido denunciar, que son "los mismos por los que demandan a Ángel, pero es un poquito más corta porque Ana Herminia no ha hablado tanto", ha señalado, y ha agregado que "tienen WhatsApp, tienen toda la documentación preparada y las abogadas se han cogido un par de semanas de vacaciones y justo cuando vuelvan ya la van a presentar".

La respuesta de Ángel Cristo Jr y Ana Herminia

La periodista Leticia Requejo ha adelantado en el formato que ha hablado con el entorno de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia para ver cómo han reaccionado a la noticia de la denuncia.

Requejo ha informado que ambos van a tener que mantenerse en silencio y no hablar más durante un tiempo: "Tanto a Ángel como a Ana Herminia les han puesto en preaviso para que directamente corten y no hablen nada más por ahora ni de Sofía ni de Bárbara para no empeorar las cosas", ha asegurado.

Por último el también colaborador Kiko Calleja ha hablado sobre la cantidad de dinero "astronómica" que exigen en sus demandas Sofía Cristo y Bárbara Rey: "Son muchos miles de euros los que le piden tanto a uno como a otro por daños al honor y a la intimidad", ha comentado.

La reconciliación familiar parece imposible, y la propia Sofía Cristo declaró en 'Espejo Público' que no quería volver a saber nada de su hermano: "Le perdonaré cuando esté muerto como a mi padre. No quiero ni verlo, no quiero saber nada de ellos, les quiero muy lejos pero no quiero hablar de él", manifestó.