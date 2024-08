Sofía Cristo cumple su amenaza y demanda a su hermano Ángel por estas razones

Dicen que perro ladrador, poco mordedor, pero esta máxima no se cumple en el caso de Sofía Cristo. La DJ advirtió varias veces a su propio hermano, Ángel Cristo Jr., con demandarlo si no cesaba en sus ataques públicos, y aunque eran muchos los que cuestionaban que se atreviera a llevarlo realmente a los tribunales, finalmente ha dado el paso. Así lo adelantan desde el programa “Espejo público”, en el que ella colabora con frecuencia.

Sofía Cristo ha tomado esta contundente medida “a título personal”, y su demanda se une a la que su madre, Bárbara Rey, ya interpuso hace tiempo contra su hijo. El programa de Antena 3 desgrana desgrana las razones que han llevado a la DJ a emprender acciones legales contra Cristo Jr., entre las que se encuentra la vulneración a su derecho a la intimidad y la intromisión ilegítima en su derecho al honor “con la única finalidad de lucrarse económicamente”, una situación que ha provocado en la demandante “daños y perjuicios”.

No se le presenta una lucha sencilla a Cristo Jr., que tal y como ha detallado Aurelio Manzando en el mismo programa, “va a tener que demostrar que hizo las fotos a su madre -se refiere a las imágenes que, según él, Bárbara Rey le habría obligado a tomar de sus encuentros íntimos con Don Juan Carlos I-, que ella chantajeó al Rey Juan Carlos I y que su madre estafaba a las compañías de seguros con accidentes de hogar. Son acusaciones muy difíciles de demostrar”.

Todas son aseveraciones que Ángel Cristo Jr. realizó sobre su madre en diferentes medios de comunicación, afirmaciones que podrían traerle muchos problemas si no encuentra la forma de hacer ver que son ciertas, puesto que se trata de graves acusaciones vertidas contra su madre.

Este conflicto familiar ha pasado factura a Sofía Cristo, que se mostró visiblemente afectada en su última intervención en “Espejo público”. La DJ no pudo contener las lágrimas y fue de lo más dura con su hermano, asegurando que jamás podrá perdonar lo que ha hecho contra ella y su madre.

“Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre. No quiero saber nada de él, no lo quiero ni ver. No quiero saber nada de ellos, los quiero muy lejos y no quiero hablar de él. Yo me podría esperar muchas cosas de él siempre pero no voy a hablar de él”, sentenció en pleno directo.

Sobre su madre, Sofía Cristo indicó que ha necesitado ayuda profesional para superar este bache: “Está yendo a la psicóloga, va al gimnasio, sale con sus amigas... lo está intentando un montón y yo también. Solo pedimos que nos dejen tranquilas”.