Sofía Mazagatos y la razón de su equivocado 50 cumpleaños

Tal vez por la contundente asonancia de las vocales de su apellido Mazagatos con aquella palabra, candelabro, que usó de manera incorrecta, a Sofía siempre le acompañará la anécdota. "Lo complicado que es estar siempre en el candelabro", dijo, en lugar de estar en el candelero. Las bromas no cesaron nunca, pero lo más curioso es que el académico de la RAE Gregorio Salvador salió en enero de 2008 en su defensa y habló de la idoneidad del término que había utilizado la modelo, ahora empresaria. "Bien mirado, tampoco resulta ningún disparate, porque candeleros son los candelabros, aunque con esta voz se especifique que tienen más de un brazo".

No contenta, Mazagatos remató después con una curiosa declaración: "Me encanta como escribe Vargas Llosa. No he leído nada de él, pero le sigo". Nada de eso le importará a sus 50 años. Con el pasado bajo tierra, la modelo estrena una madurez serena y centrada en su vida personal y familiar. Vive feliz junto a sus dos hijas. Amanda, la más pequeña, nació en 2023. La mayor, Sofía vino al mundo en 2015.

La maternidad ha sido un duro camino para ella y su pareja, el empresario Tito Pajares. En 2018 perdieron al bebé que esperaban en el octavo mes de gestación. Fue un mazazo, especialmente para ella, aunque el dolor no le hizo desistir en esa ilusión de dar un hermano a su hija Sofía.

Sofía celebra su aniversario este 5 de octubre siguiendo el erróneo dato que marca Wikipedia, aunque realmente los 50 ya los cumplió en febrero. Nació el 5 de febrero de 1974. Con muchas razones para festejar, la modelo toma con sentido del humor esta equivocación y recibe las felicitaciones que le puedan llegar.

Corrida de La Hispanidad en las Ventas. Sofía Mazagatos y Tito Pajares Jesus G. Feria La razon

A principios de años celebró con su círculo más íntimo sus 50 años, sin ruido y con el cariño de los suyos, tal y como corresponde a su momento actual, que ella define como el más bonito en el tiempo. La ganadora de Miss España 1991 vive ahora alejada del foco público y conciliando su vida personal y profesiona. Abandonó muy joven sus estudios de bachillerato para dedicarse por completo al mundo de la moda, convirtiéndose en una de las modelos más populares de nuestro país. Posteriormente, decidió trasladarse a Estados Unidos y probó suerte como actriz.

Actualmente, en el terreno profesional, tiene a su nombre SGM Sports & Goods SL, una sociedad con domicilio fiscal en Madrid que administra en solitario y que se dedica según datos del Registro Mercantil al "comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados".

Sofía Mazagatos larazon

Como algo puntual, reapareció recientemente en "¡De Viernes!" para repasar su vida. En la entrevista ocupó un lugar especial la tristeza del aborto: "Fue un infierno: di a luz a mi bebé, a mi hija, pero su corazón ya no latía". Tan destrozada quedo que dejó de creer en Dios, según declaró. Después de un larguísimo duelo perinatal, la modelo se recompuso y tras ocho intentos, la modelo finalmente volvió a ser madre a los 48 años. "Un milagro".