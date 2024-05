El "milagro" de Sofía Mazagatos: madre a los -casi- 50 y tras sufrir un aborto

Sofía Mazagatos y Tito Pajares celebraron el diciembre pasado la llegada de la pequeña Amanda. Tras quince años de relación y una primera hija en común, Sofía, de ocho años, la modelo y el empresario ampliaron la familia tras sufrir uno de los peores golpes que unos padres pueden experimentar: la pérdida de un bebé. En 2018, la presentadora sufrió un aborto cuando se encontraba en su octavo mes de gestación, un tremendo varapalo del que nunca terminarán de reponerse.

"Te aseguro que lo que yo viví es una de las peores cosas que le puede pasar a una mujer. Perder a mi niña de ocho meses es lo más duro que he sufrido (...) Necesité un año de duelo porque me resultaba muy difícil aceptar lo que había ocurrido hasta el punto que me enfadé con Dios por haberlo permitido. Fueron días horribles", se lamentaba en "¡Hola!" Mazagatos.

Alejada del foco mediático desde hace tiempo, Sofía Mazagatos retomó ayer su vida pública y acudió a la presentación de Casa MÓ Bouquet de Multiópticas. Tan solo cinco meses después de dar a luz y a sus 49 años, la actriz lució un aspecto inmejorable, posiblemente reflejo del buen momento vital que atraviesa tras el nacimiento de su segunda hija. "Estoy feliz, es una etapa muy dulce, en la que estoy muy agradecida por todo lo que me ha dado la vida. Estoy muy contenta y tengo ahora mismo una vida llena, que era lo que quería", presumió ante la prensa allí congregada.

Mazagatos se deshace en halagos hacia su hija pequeña y reconoce que su nacimiento ha sido un golpe de fortuna, teniendo en cuenta su edad y el golpe que sufrió en 2018. "Amanda es un bombón, es un bombón. Ella es mi segunda hija, ha sido muy deseada y muy querida, con lo cual su llegada ha sido un milagro", expone.

Igual de feliz que la madre está la hija mayor, que desde hacía tiempo pedía a sus padres alguien con quien poder jugar en casa. Ahora, su deseo se ha hecho realidad. "Me pedía una hermanita hace muchos años ya y ha sido un milagro para todos. Está feliz", recalca Mazagatos.

Además, la modelo explica que la recién llegada a la familia se parece tanto a ella como al padre, que es quien consiente más a las niñas. "Yo soy la más disciplinada, como todas las mamis" dice Mazagatos, que se autodefine como madre coraje: "Soy una madre muy leona, muy pantera, la verdad es que sí, con mis cachorritas".