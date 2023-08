Sonia Ferrer desvela que su famosa portada en topless se produjo por un chantaje

Sonia Ferrer ha sido una de las caras conocidas que se ha pronunciado públicamente sobre el caso Rubiales y todos los delirantes acontecimientos que se han desarrollado desde el polémico beso del presidente de la RFEF. Su opinión hizo que se volviese a rescatar la portada de "Interviú" que protagonizó hace más de 16 años bajo el título "Sonia Ferrer, la presentadora de 'Gente'. Un desnudo de primera..." Y ahora, después de que volviese su desnudo a estar en boca de todos, la periodista ha desvelado que fue fruto de un chantaje. "Unas fotos bonitas sin enseñar nada y a cambio no publicamos este robado en topless que te hemos hecho. También se veía a mi madre", ha revelado la comunicadora sobre cómo se gestó la portada de la revista en 2007.

"No es la primera vez que se tira de esta portada. Es así, en esa época era una práctica habitual. Yo ya tenía denunciada a la revista por otras fotos en topless porque no eran en un lugar privado (...) Me sentía privilegiada porque te llamaban para darte una alternativa y te decían que no salías nada favorecida. Te prometían que iban a ser fotos muy cuidadas. Estas portadas tampoco gustaban según donde trabajases porque se te exigía cierto decoro. La sesión fue cómoda, eso es cierto", ha relatado Sonia Ferrer en "Espejo Público", programa en el que colabora.

"Que no habría ningún problema si hubiese querido hacerlo sin mediar chantaje, pero lo hubo", ha terminado aclarando la presentadora después de relatar cómo se vio obligada a posar para "Interviú" después de que la llamasen diciendo que le habían hecho un reportaje en la playa sin su consentimiento. Al igual que Sonia Ferrer, muchas celebrities protagonizaron la portada de la revista como Anne Igartiburu, Elsa Pataky o Pilar Rubio. Fundada en 1976, tuvo que echar el cierre para siempre en 2018 porque, según sus trabajadores, "ya no era posible hacer las portadas de hacía décadas".