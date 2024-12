"La sonrisa eterna" de la influencer Paula Cisneros descansa

La influencer Sara Cisneros ha comunicado a través de su perfil de Instagram que su hermana Paula, de 16 años, conocida en redes sociales como "Yolopuedotodo", ha fallecido tras un año de lucha contra un sarcoma.

"La chica de la sonrisa eterna", así se refiere Sara a su hermana Paula. Síndrome de de Down ha sido una luchadora que no ha perdido nunca la sonrisa. "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación", comienza diciendo Sara.

"Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo", añade en su post de despedida.

Muchos han sido los mensajes de sus seguidores que han querido unirse a esta despedida y mostrar su apoyo a la familia. Sara y Paula eran inseparables, y las redes sociales eran un portal para hacer pública su conexión y su amor. Creaban vídeos juntas y Paula se ganó el cariño de sus seguidores por dar visibilidad a las personas con discapacidad.

"Vivir… ¡Esa será mi mejor aventura!", fue la manera con la que Paula dio a conocer que luchaba contra el cáncer. Lo hacía cuando ya estaba en su cuarta sesión de quimioterapia y se había sometido ya a varias operaciones. Siempre cargada de positivismo contaba como asumía los tratamientos y las pruebas. "También quería contaros que a pesar de todo estoy bien, tan fuerte de corazón y cabecita y con la misma actitud de siempre. Además, mi cuerpecito lo está haciendo genial y nos han dicho que vamos por buen camino", destacaba en una de sus publicaciones.

Con menos de 16 años, llegó incluso a dar junto a su hermana las campanadas para un programa de Extremadura. También desfilar en la Fashion Week. Gran amante del deporte, era fan de Harry Potter y de los animales.