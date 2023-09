Sonsoles Ónega, muy enamorada, se pronuncia sobre su nueva relación sentimental: "Mi corazón está alegre"

Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las protagonistas del kiosco semanal por su nueva relación sentimental. La revista "Diez Minutos" llevaba en portada a la periodista junto a Juan, su nueva pareja, con la que ha realizado una escapada romántica a Galicia. Parece ser que la periodista ha vuelto a darle una nueva oportunidad al amor y se encuentra feliz al lado del financiero, que le ha devuelto la ilusión.

Nada más salir la noticia, Sonsoles Ónega no ha tenido más remedio que pronunciarse sobre su noviazgo con Juan. La presentadora de "Y ahora Sonsoles" ha acudido a la presentación de la Carrera Popular del Corazón y ha desvelado que se encuentra muy feliz junto al financiero. "Mi corazón ya ha dicho que no duele, pero cuando duele, duele mucho y cuando no duele, está alegre. Así que bueno, estoy contenta, bien. Todo bien", declarado la comunicadora, intentando no entrar en más detalles sobre su romance, ya que "de estas cosas me cuesta muchísimo hablar". "Siempre lo digo, que dentro de un plató lo que queráis, apoyando causas, pero yo creo que no tiene mucho interés, ¿no?", ha zanjado, risueña, el asunto.

Lo cierto es que Sonsoles Ónega está atravesando una de sus épocas más dulces, tanto a nivel personal como profesional. La periodista es líder de audiencia en su franja en Antena 3 con su magacín "Y ahora Sonsoles". En un año, el espacio se ha convertido en el referente de las tardes para la audiencia. Eso sí, ahora que ha comenzado "TardeAR", su rival directo en la parrilla televisiva, Sonsoles Ónega ha preferido huir de esa competición. "Acabamos de empezar esta carrera, que es de fondo, con una compañera estupenda como ella. Yo estoy mirando mucho el programa, pero en la franja que puedo, de 17 a 18, porque es cuando empieza lo mío, y esperando a que empiece Jordi en TVE, también la semana que viene así que, nada, muy taquicárdico", ha declarado sobre esta guerra de audiencias.

Pero para ella no hay ninguna rivalidad ya que conviven más de cinco magacines a la vez. "Habrá algo de fragmentación de la audiencia, creo que nadie va a tener un liderazgo claro sino que se irá repartiendo en las tardes. Pero eso también es bonito. Aprendemos mucho de mirar a los demás y ya está. Ilusión y ganas no faltan", ha señalado Ónega. Para la periodista, todos son compañeros y no rivales.