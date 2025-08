Stella Banderas: descubrimos todos los detalles de la gran boda de la hija de Antonio Banderas

Antonio Banderas siempre amó España. Vivió durante casi 24 años en Los Ángeles, pero siempre tuvo claro que regresaría y lo hizo en 2014, tras divorciarse de Melanie Griffith, aunque pasó después un par de años casi afincado en Reino Unido por diferentes proyectos, pero ya está en Málaga, en el lugar que siempre consideró suyo. Y del que también se ha enamorado su hija, Stella del Carmen, tanto que ha decidido que sea el lugar para su día más especial, su ‘sí quiero’, para el que ya empieza a tener algunas cosas organizadas.

Anunció su compromiso el verano pasado con unas fotos tras un viaje por Grecia en las que mostraba su anillo y decía «¡Puedo salir con mi persona favorita con sobre la faz de la tierra para siempre!». Ahora, que ha pasado un año, ya casi comienza la cuenta atrás para su enlace con Álex Gruszynski. La historia que comparten es de cuento, pues se conocieron en el colegio, han crecido juntos, han compartido amistades y vida, han sido testigos siempre de los grandes momentos del otro, y el 2015 surgió el amor, hace justo diez años que comenzaron su relación. Pero en 2019 tuvieron un bache y decidieron separar sus caminos, cada uno tomó un rumbo, aunque nunca dejaron de mantener contacto y en San Valentín de 2023 la vida les volvió a unir y ellos decidieron comprometerse.

Y lo hicieron por todo lo alto, con un anillo de la diseñadora Jenna Katz hecho con material de oro reciclado y un diamante antiguo. Álex eligió esta joya porque a ella le encantan las piezas con historia y él, como no podía ser de otra forma, lo sabía. De la misma manera que tenía clarísimo que la ilusión de ella era casarse en España. Se han barajado dos escenarios, por un lado, la Ribera del Duero para buscar un ambiente vinícola, discreto y un poco alejado de todo para tener privacidad, y por otra parte Málaga, que es el lugar predilecto de Stella aunque es más difícil encontrar un lugar que cumpla con las características.

Una boda todo lo discreta que sea posible

Cuentan con que es inevitable no solo el interés de la prensa, si no el de los curiosos si se termina haciendo pública la fecha y el lugar, que es uno de los secretos mejor guardados, pues congregará a estrellas internacionales como el propio Antonio Banderas, Melanie Griffith, los hermanos de la novia, Dakota Johnson y Alexander Bauer; y su abuela, la gran Tippi Hedren, además de la familia del novio. Entre sus planes está el no hacer nada demasiado multitudinario si no todo lo contrario, pero teniendo en cuenta que ellos conforman la familia más cercana de la novia, es casi imposible pasar desapercibidos.

La familia del novio es más discreta, aunque su padre es un reconocido director de fotografía, Alexander Gruszysnki y su hermana, Adaline, es productora. Él sin embargo no se dedica a nada que tenga que ver con focos y flashes, estudió Administración y Dirección de Empresas en Carolina del Norte y después se especializó en finanzas en el USC Marshall School of Business, estuvo en diferentes empresas, entre ellas una empresa de generación de contenido y otra de talentos, hasta que en 2024 se embarcó en un proyecto propio, Nova, una plataforma digital para creativos freelance que ha sido todo un éxito.

Igual que él, ella estudió en California, pero algo que nada tiene que ver. Stella quiso seguir el legado de sus padres y se decantó por Escritura creativa y Arte Dramático. Y, al contrario que ellos, se siente más cómoda tras las cámaras que frente a ellas. En 2021 pasó una temporada viviendo Málaga porque fue ayudante de dirección en el teatro de su padre, el Soho de Málaga, con el musical Company. Y de ahí dio el salto al cine, donde este año ha dirigido dos cortometrajes y donde parece que quiere quedarse y buscar nuevas oportunidades, porque su intención es establecerse en Estados Unidos y seguir viajando a España en los veranos o la Semana Santa, que es muy importante para los suyos.

Y es que su padre siempre le inculcó las tradiciones españolas, tanto que en sus redes sociales la hemos visto enseñando a sus seguidores a cocinar tortilla de patata o gazpacho andaluz. Pero otra parte de ella es muy de Los Ángeles y una de las cosas que más le preocupa de allí es la contaminación, no en vano ha dirigido un documental dedicado a entender el impacto de la moda rápida en el mundo. Con muy pocas palabras deja muy claros sus intereses, quienes la conocen dicen que es «transparente» y por lo que sabemos es además muy discreta, poco amiga de celebraciones públicas, y muy amante de la calma. ¿La tendrá de la mano de Álex Gruszynski?