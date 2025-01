Susana Molina, íntima de Anabel Pantoja: " No puedo aconsejarle nada porque nunca he vivido una situación así y ojalá que no la viva nunca"

Anabel Pantoja emitió a última hora de la tarde del día de ayer un comunicado oficial en el que explicaba los motivos por los que estaban siendo investigados por el n el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntas lesiones a su hija Alma.

"Todo viene porque en enero Alma sufre una crisis puntual en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días sale todo bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y admiramos. Pasa eso y los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario de una bebe de 40 días", explica la influencer en el vídeo de Instagram. "Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo. Vamos a dar todo. Colaboramos, por supuesto. Y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede toco claro. Fuimos el lunes. Estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, sin defendernos de nada porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma".

"A pesar de hacer las cosas bien, colaborar y hacer todo lo correcto, como cualquier ciudadanos, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosas que ahora mismo no me preocupa absolutamente de nada. ¿Me duele en el alma? Sí, porque se me está acusando de algo que no hemos hecho, pero no me preocupa porque tengo la cabeza en la salud de alma y en que esto se resuelva", declara Anabel. "Espero que entendáis el dolor que estamos pasando porque hemos recibido mensajes de muchos padres que han pasado por esta situación injusta. Entiendo que va a ser bastante complicado de entender, pero la única comprensión que entiendo es mi verdad y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz. Creo que por muchas historias que se hablen, no hay nada más. Y, por supuesto, estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para poder vivir los tres nuestra vida", finaliza en el vídeo.

Las reacciones no se han hecho de esperar. Una de las primeras en pronunciarse tras el comunicado ha sido Susana Molina, íntima de Anabel Pantoja, en SIMOF. La influencer fue una de las personas que viajó a Canarias nada más conocer el ingreso de la hija de la influencer para apoyar a su amiga. Aunque no ha querido pronunciarse sobre el asunto, ha desvelado que sí era conocedora de la situación. "Yo no le aconsejo nada, solo le doy ánimo y apoyo. No puedo aconsejarle nada porque nunca he vivido una situación así y ojalá que no la viva nunca", ha declarado Susana Molina, añadiendo nadie se esperaba esto.