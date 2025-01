Belén Esteban, prudente sobre las acusaciones contra Anabel Pantoja y David Rodríguez

Anabel Pantoja y David Rodríguez creían que podrían descansar tranquilos cuando por fin regresaron a casa con su hija. La pequeña Alma fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado 10 de enero, para estar durante 18 días en la Unidad de Medicina Intensiva bajo cuidados profesionales. El motivo de su hospitalización continúa siendo un secreto del que la familia se niega a hablar, así como sucede también entre los periodistas que conocemos sus circunstancias. Sin embargo, el revuelo mayúsculo ha llegado cuando se ha desvelado el motivo real de su visita a los Juzgados de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, que les hizo salir del hospital para prestar declaración. En un primer momento se creyó que acudían a interponer una demanda contra un medio, pero ahora se conoce que son ellos los que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 por unas presuntas lesiones. Tras el ingreso, los médicos avisaron a los juzgados como parte de un protocolo habitual en este tipo de casos para prevenir la violencia contra la infancia.

Anabel Pantoja y David Rodríguez Gtres

Así se ha iniciado una investigación que comenzó cuando se “citó a la pareja investigada para que prestara declaración. Ambos acudieron a la Ciudad de la Justicia el pasado 27 de enero y negaron haber causado discas lesiones. La pareja nunca llegó a ser detenida”, expresan a través de un comunicado que ha provocado un tsunami de reacciones. Entre ellas, la de Belén Esteban, íntima amiga de los padres que ha estado a su lado en todo este durísimo proceso médico y, por supuesto, también lo hará mientras dure la andadura judicial resultante. Así de claro lo ha dejado en ‘Ni que fuéramos Shhh’, pronunciándose sobre este delicado asunto: “Yo no tengo ni idea. Sé que es por un protocolo, pero no tengo ni idea de nada”, asegura la colaboradora, que antes de que saltara la noticia ya había sido avisada por la propia María Patiño sobre los rumores que estaban circulando.

“Sí, me lo dijiste y yo llamo a Anabel y ella me dice que es un tema de papeleo”, resuelve sin problema, pero con poca gana de entrar en detalles en tan escabroso asunto. Es por eso que se planta y dice no saber tampoco cómo está su amiga frente a esta situación judicial que le sitúa a ella y su pareja en el punto de mira. Aunque unos minutos antes dice que le preguntó a Anabel Pantoja sobre el tema, ahora se desdice: “Yo no he hablado con ella. Sí que hablé con ella por vídeollamada para ver a la niña. Están felices con su niña”, se limita a decir. Y es que asegura que no tenía constancia de esta visita a los juzgados de guardia y las dudas que se habían planteado sobre los motivos por los que la pequeña terminó en el hospital: “Me he enterado hoy de esta noticia. Hoy, de todo. Me lo han mandado compañeros y amigos”.

Se está publicando de todo, incluso acusando a la pareja de cosas que la propia justicia no ha planteado en su escrito oficial. Pero a Belén Esteban no le cabe ninguna duda del compromiso que tiene Anabel Pantoja y David Rodríguez con su hija: “Yo sé muy bien quién es Anabel y quién es David. Cuando tú ves todo ese amor por esa niña… Vamos. No hay mayor felicidad para ellos que el 23 de noviembre”, mantiene la colaboradora haciendo mención al día en el que la pequeña llegó al mundo. “Dicen que esto es protocolo y hay que seguir, pero hoy mi gordi estará destrozadita. Todos los que la conocemos sabemos que es mentira. Todo lo que habrá visto David, Merchi… yo no voy a ir en contra de la justicia, pero hay formas de decir las cosas. Quiero decirle que la quiero con locura”, asegura emocionada Belén, que defiende a su amiga por encima de cualquier acusación, más sabiendo que no es cierta: “Esto se va a arreglar favorablemente tanto para Anabel como para David”, confía.