Isa Pantoja se pronuncia sobre la investigación a Anabel Pantoja por su hija: “Me da pena que pase por esta situación”

Después de muchas especulaciones, dimes y diretes, Anabel Pantoja se ha visto obligada a dar la cara. El tema es delicado. Después de permanecer 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, la pequeña Alma regresaba a su casa junto a sus padres, para continuar el largo y tedioso proceso de recuperación. Pensaban que con esto se estaba terminando su calvario médico, pero daba comienzo otro bien distinto, uno judicial. La influencer y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria para descubrir qué le ha sucedido a la pequeña y si sus padres han podido tener algo que ver. Es un mero trámite, que se activó de manera protocolaria por parte del hospital y que ponía en preaviso a la justicia. La propia Anabel entiende la necesidad de iniciar este proceso, aunque no tanto cómo se ha tratado la cuestión en algunos medios de comunicación, aprovechando para generar escándalo con una cuestión tan delicada. Sobre esto ha hablado en su vídeo comunicado en redes sociales. Un clip que ya está siendo todo un fenómeno viral y sobre el que se ha pronunciado ya su prima, Isa Pantoja.

“Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así después de todo lo que he pasado, como justificándome o defendiéndome de algo que, evidentemente, no ha sucedido. Al menos lo que se está publicando. Quiero empezar diciendo que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz”, comenzaba a explicarse Anabel Pantoja, que se quejaba de estar viviendo “una situación muy desagradable, como muchos otros padres. A raíz de esta situación, nos ha llegado millones de casos similares. Todo surge porque el 9 de enero Alma sufrió un episodio, una crisis puntual, ante la cual reaccionamos como padres y nos fuimos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días, pero afortunadamente todo salió bien y estamos en casa”. Pero no están tranquilos, pues esta polémica ha generado mucho revuelo y se están insinuando cosas muy graves que ha querido despejar dando la cara con un vídeo en el que habla en primera persona. La tensión ha hecho mella en ella.

Después de ver este vídeo que ha compartido con sus seguidores de Instagram, Isa Pantoja ha tenido oportunidad de responder. Lo ha hecho ‘Y ahora Sonsoles’, pues le han pillado a pie de calle y no le ha dado tiempo a digerir lo sucedido para detallarlo como procede en su plató de ‘Vamos a ver’, donde ya se la espera. “¿Sabes lo que pasa? Es que tengo prisa, porque voy tarde. No tengo por qué estar preocupada, pero es que los titulares son súper escandalosos. Me da pena que esté pasando por esta situación”, reconoce la hija de la tonadillera.

Por más que trataban de convencerla para que se parase un poco y respondiese a las preguntas que le iba a hacer Sonsoles Ónega, Isa Pantoja se negó con amabilidad. Es comprensible que su contrato de colaboración con Telecinco le prohíbe romper su silencio sobre un asunto de actualidad tan potente como el que protagoniza estos días su prima Anabel Pantoja. No esconde el motivo de su reticencia a ponerse el pinganillo que le ofrecen en directo: “Es que no puedo, lo siento. Mañana voy a mi programa. No voy a decir nada. Además, no he visto el comunicado, tengo el teléfono lleno de mensajes. No voy a decir nada, mañana voy a mi programa. Muchas gracias”, repetía para hacerse entender. Este viernes por la mañana se pronunciará ampliamente sobre cómo ha vivido este revés judicial que llega quizá en el peor momento, pero que se comprende por ser útil para proteger a los menores.