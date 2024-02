Tana Rivera por fin se moja y da su opinión sobre la relación de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova

Tana Rivera está de actualidad. La hija de Eugenia Martínez de Irujo ha asistido esta mañana junto a Lourdes Montes a la primera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia, convocados y concedidos por la Junta en Sevilla y presididos por Juanma Moreno, presidente de la comunidad. Allí, la nueva imagen de la Feria de San Isidro 2024 ha atendido a los medios y se ha pronunciado sobre algunas cuestiones relacionadas con su familia, como lo ocurrido con Genoveva Casanova, la que fue su tía durante tantos años.

La nieta de la duquesa de Alba ha asegurado ante las cámaras que no se había enterado del reportaje de la mexicana con Federico de Dinamarca, algo que ha llamado mucho la atención, ya que el escándalo traspasó las fronteras de nuestro país. "Pero si es que ya me conoces, yo no veo nada, no veo la tele, veo Netflix", ha declarado Tana sobre el asunto.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos, Amina y Luis, y Bárbara Mirjan Gtres

A pesar de su desconocimiento, la hija de Fran Rivera ha querido dejar claro que "la gente critica mucho" y ha defendido a su tío Cayetano, el mayor apoyo de Genoveva Casanova desde la publicación del reportaje de "Lecturas", declarando que le "parece muy bien" que el hermano de su madre esté defendiendo a la mexicana. "Hay que defenderse, tienen unos hijos en común y yo creo que se quieren mucho y se tienen mucho cariño", ha sentenciado la joven.

Además, Tana, muy correcta y educada, ha desvelado que ella mantiene muy buena relación con Cayetano Martínez de Irujo. "Por supuesto, sí, con los dos, yo no tengo problemas con nadie", ha expresado la hija de Eugenia sobre su tío y Genoveva.

Cabe recordar que Cayetano Martínez de Irujo y la madre de Tana Rivera no están pasando por su mejor momento y están más distanciados que nunca. De hecho, el pasado 20 de noviembre, el duque de Arjona organizó una misa en memoria de su madre por el aniversario de su muerte y decidió no invitar a nadie. Mientras él estaba en el oficio religioso, su hermana y Narcís Rebollo disfrutaban de un evento en la capital.