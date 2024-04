Tenso momento de Rodolfo Sancho con la prensa a su llegada al juicio de Daniel Sancho

Muy distinta ha sido la llegada de Rodolfo Sancho a la segunda sesión de juicio a Daniel Sancho en Tailandia. Si el actor llegaba ayer al Tribunal Provincial de Koh Samui sonriente y relajado, lo mismo que a su salida, hoy se mostraba serio y cortante con los medios de comunicación desplazados hasta allí para cubrir el mediático juicio.

El actor ha solicitado a la prensa que respeten su espacio, recordando que en Tailandia grabar imágenes de otra persona está penado. "Por favor no me cerréis el paso, no me empujéis, no me persigáis. Os voy a decir una cosa en este país está prohibido tomar imágenes en público sin permiso. No tengamos un problema, ¿de acuerdo?», ha reclamado Sancho.

El proceso judicial está marcado por el hermetismo y la prohibición de comentar nada sobre el juicio en el que se investiga cómo se produjo la muerte de Edwin Arrieta. El juicio se prolongará hasta el próximo 3 de mayo. Desde ayer están declarando los testigos de la Fiscalía, y a partir del 25 de abril lo harán los testigos de Daniel Sancho.

Hoy además ha acudido también a presenciar la vista, Silvia Bronchalo, la madre del acusado, que se ha mostrado seria y distante con la prensa.