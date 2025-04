Terelu Campos demandará a Enrique del Pozo y Marian Conde y otros que la tachan de diva

Terelu Campos se ha cansado. Se ha tirado toda la semana siendo diana de cientos de dardos. Han sido certeros y han terminado por causarle dolor. No era la primera vez que se hablaba de sus años dorados como presentadora en los que supuestamente tenía una secretaria para que le encendiese los cigarrillos y le removiese el yogurt. Esos en los que dicen que sus maneras eran agresivas y le reprochan cientos de situaciones incómodas y desmanes varios.

Entre sus enemigos del pasado que han regresado con la artillería pesada están Marian Conde y Enrique del Pozo. Quienes fueran sus colaboradores y durante décadas compañeros de trabajo en los platós de televisión han estado esta semana llenando horas en ‘TardeAR’. Lo han hecho para hablar largo y tendido sobre la hermana de Carmen Borrego, denunciando su forma de ser y sus malas formas. Se les sumaban muchos otros que protegían su identidad fundiendo su imagen a negro y distorsionando su voz. Todos ellos serán demandados.

Terelu Campos anuncia acciones legales muy cabreada

Después de ver un resumen de todo lo que se ha dicho de ella a lo largo de los últimos días, haciendo referencia a lo sucedido en ‘Con T de tarde’ dos décadas después, Terelu Campos ha respondido. Y lo hace con la firme intención de no alimentar a sus enemigos públicos con declaraciones que puedan dar pie a nuevas incursiones en los platós. Para responder en la justa medida ha entendido necesario llevar el caso a los tribunales. Muy enfadada anuncia que va a emprender acciones legales.

Después de dar las gracias a su familia y compañeros que sí han querido defenderla este tiempo, se ha plantado: “No voy a alimentar más esto, porque mi intención es poner esto en manos de quien se tiene que poner. Es que ya está bien, llega un momento en que dices ‘qué gracioso, qué tontería, ay que una diva o no sé qué’, pero es que las personas escudadas en el anonimato ya no se pueden más. ¿Entiendes? Yo lo que quiero es que me los pongan en ristra a todos aquí delante de mí, pero con pruebas. Con pruebas, ¿eh? He dicho, que han dicho, que han visto, que han dicho… no, no. No voy a alimentar más esto”.

Bea Archidona se percata de que Terelu Campos se niega a responder a sus enemigos escudada en que no saben quiénes son al ocultar su identidad. Es por eso que le recuerda que también están Enrique del Pozo y Marian Conde a rostro descubierto: “No. He dicho que no voy a alimentar más esto. Los sumo a los no voy a alimentar más esto. Yo solo diré que tengo mi conciencia muy tranquila. A lo largo de mis más de cuarenta años de profesión, sigo manteniendo relación con un número muy importantes de compañeros de todos estos años hasta ahora. No tengo nada más que decir”.