Terelu Campos da un golpe sobre la mesa y responde a Kiko Hernández en "Supervivientes": "Estoy en ello"

Terelu Campos es una de la protagonistas indiscutibles de la actualidad. Desde que se confirmó su participación en "Supervivientes", la madre de Alejandra Rubio ha acaparado todas las tertulias de la crónica social de nuestro país y ha sido muy criticada por diferentes tertulianos. Ahora que ha finalizado su aventura en Honduras, la televisiva ha tenido que hacer frente a varias polémicas del pasado relacionadas con su actitud.

Terelu hace frente a todas las polémicas

Cansada de trapos sucios, la hija de María Teresa Campos ha reaparecido en el plató de "Supervivientes" con muchas ganas de hablar y de hacer frente a todas las últimas informaciones que se han dicho sobre ella. Tirando de ironía y humor, Terelu ha sido muy clara.

"Oye, vaya semana llevas en Mediaset, ¿no?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez, dándole pie a que contestara a cada uno de sus detractores. "¿Ah, sí? Es que, el yogur se me ha caducado, por eso no lo he sacado", declaraba la televisiva. "De todo lo que se está diciendo, ¿qué es lo que te ha hecho la putísima menos gracia?", continuaba el presentador, tirando de la lengua a su compañera. "Prácticamente, me da igual, que me da lo mismo. Me da igual un cenicero, que si un yogur, que, encima, me lo dan a cucharadas... ¡Esto ya es lo más!", exclamaba Terelu Campos.

Terelu Camos y Jorge Javier Vázquez en "Supervivientes" Telecinco

"Hay una cosa que se está diciendo y te doy la oportunidad de desmentirla y es que pediste a tu ginecólogo que te sacaran antes los puntos para volver a presentar a Telemadrid porque tu sustituta, Eli del Valle, estaba haciendo más audiencia que tú. ¿Es verdad que llamaste a tu ginecólogo y le dijiste: 'Por favor, quítame los puntos, que quiero ir a trabajar ya'?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez. "Me los arrancó a bocados. Evidentemente, no, solo tenía un punto", declaraba Terelu irónicamente, explicando que "tardé más de lo previsto en llegar a Telemadrid, porque vino la Semana Santa. Iba a estar una semana de baja, pero, estuve casi dos, porque fue la Semana Santa. Pero, que da igual, Jorge. Que da lo mismo...". Por último, el presentador hacía alusión a la última información que había dicho Kiko Hernández sobre la periodista y su futuro proyecto como presentadora en Mediaset. "¿Has asesinado a alguien por presentar?", terminaba diciendo el presentador. "¡No! Pero estoy en ello...", zanjaba la madre de Alejandra Rubio.

La información de Kiko Hernández

Según desveló el colaborador en "Tentáculos", Terelu Campos iba a presentar un programa en Mediaset. "Este verano va a presentar y a partir de septiembre tendrá programa propio por las tardes. No ha ido a la isla solo por los 50.000 euros semanales que le han pagado", desveló Kiko Hernández.