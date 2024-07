Terelu Campos "levanta la copa" para celebrar la victoria de España en la Eurocopa

La Selección Española se proclamaba anoche campeona de la Eurocopa 2024, tras vencer ante Inglaterra. Un gol de Mikel Oyarzabal resultaba clave en los últimos minutos del partido para zanjar el encuentro con un 2-1 a favor de La Roja.

Una victoria celebrada por todos los aficionados y también por Terelu Campos. La malagueña ha vuelto a sacar su gran copa de balón para festejar la victoria de la Selección de Luis de la Fuente. "Aquí estoy con mi copa. Y ellos, con la suya", ha señalado la hermana de Carmen Borrego mostrando su combinado. Un divertido vídeo que ha cerrado con un sonoro "viva España".

Los usuarios no han tardado de comentar las imágenes. Algunos incluso apuntan a que la hija de la veterana María Teresa Campos ya se había tomado más de una copa, mientras que otros apuntaban que es una "máquina de crear memes". Otros han sido algo más críticos y han afirmado que la colaboradora de televisión "qué pena da siempre con el cubata en la mano".

De la misma manera, con la copa en la mano, Terelu celebró también la victoria del Real Madrid en la Liga de Fútbol, el pasado mes de mayo.

En junio, Terelu se animaba también a celebrar la decimoquinta Champions del equipo merengue. Esta vez lo hacía posando con quince vasitos que simbolizaban los quince trofeos ganados por el equipo que dirige Carlo Ancelotti.

Lo hacía además con el siguiente mensaje: "No he podido evitar compartir mi felicidad por la DECIMOQUINTA COPA DE EUROPA !! En la segunda foto no tenía 15 copas para sujetar así q lo representé con 15 vasitos !! Gracias R. Madrid por tantas alegrías !! Y nada más ..Hala Madrid !"